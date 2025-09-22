Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru octombrie 2025 și spun că vor urma schimbări majore în starea vremii. După o lună septembrie cu temperaturi de vară și zile însorite, vin ploile, scrie CANCAN.RO.

Toamna își va intra drepturi la final de septembrie și început de octombrie, arată datele Accuweather.

Însă, până atunci, vremea se va menține frumoasă și în zilele următoare, cu temperaturi peste media perioadei.

Citește aici pe ce dată sunt așteptate ploile în București, potrivit prognozei meteo.