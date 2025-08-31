Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România

Meteorologii avertizează că duminică și luni, 31 august și 1 septembrie, vom avea parte de vijelii, grindină și, în general, de o răcire accentuată a vremii în majoritatea regiunilor.

În cele două zile, vor fi înnorãri temporar accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial şi descãrcãri electrice în vestul, sudul şi centrul ţãrii şi pe alocuri în rest, potrivit Meteoplus.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantitãţi de apã însemnate, pe alocuri de peste 25…30 l/mp şi cãderi de grindinã, iar vântul va sufla în sud şi est, cu precãdere în timpul ploilor, când vor fi posibile şi vijelii.

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 şi 33 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 şi 19 grade Celsius.