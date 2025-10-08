„Mi-ar place” sau „mi-ar plăcea”: care este forma corectă, de fapt

Expresia „mi-ar place” este foarte des întâlnită în vorbirea de zi cu zi, dar forma corectă din punct de vedere gramatical este „mi-ar plăcea. Cu toate că varianta greșită este răspândită îndeosebi în limbajul colocvial, normele limbii române stabilesc clar diferența dintre cele două.

Verbul este „ a plăcea”, care, la modul condițional-optativ, persoana a III-a singular se conjugă „ar plăcea”. La aceasta, se adaugă pronumele personal, persoana I, forma neaccentuată, „mi”, astfel că forma completă este „mi-ar plăcea”.

Forma „mi-ar place” provine din confuzia între indicativul prezent „îmi place” și condiționalul „mi-ar plăcea”.

„Place” este o formă de indicativ prezent, persoana a III-a singular, prin urmare, se folosește numai pentru acțiuni care au loc acum, și nu pentru dorințe sau ipoteze.

Forma corectă a expresiei este este, deci, „mi-ar plăcea”, deoarece exprimă o dorință, o ipoteză sau o acțiune posibilă, nu una reală din prezent.

