Prima pagină » Actualitate » „Mi-ar place” sau „mi-ar plăcea”: care este forma corectă, de fapt

08 oct. 2025, 21:02, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Expresia mi-ar place” este foarte des întâlnită în vorbirea de zi cu zi, dar forma corectă din punct de vedere gramatical este mi-ar plăcea. Cu toate că varianta greșită este răspândită îndeosebi în limbajul colocvial, normele limbii române stabilesc clar diferența dintre cele două.

Verbul este a plăcea”, care, la modul condițional-optativ, persoana a III-a singular se conjugă ar plăcea”. La aceasta, se adaugă pronumele personal, persoana I, forma neaccentuată, mi”, astfel că forma completă este mi-ar plăcea”.

Forma „mi-ar place” provine din confuzia între indicativul prezent îmi place” și condiționalul „mi-ar plăcea”.

Place” este o formă de indicativ prezent, persoana a III-a singular, prin urmare, se folosește numai pentru acțiuni care au loc acum, și nu pentru dorințe sau ipoteze.

Forma corectă a expresiei este este, deci, „mi-ar plăcea”, deoarece exprimă o dorință, o ipoteză sau o acțiune posibilă, nu una reală din prezent.

