Mihai Tudose CONFIRMĂ că PSD are mai multe opțiuni pentru Primăria Capitalei. Ironii la adresa premierului: „Bolojan organizează alegeri în 2028”

Mihai Tudose a discutat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre controversa alegerilor pentru primăria Bucureștiului. Europarlamentarul PSD a precizat că premierul Ilie Bolojan nu s-a decis momentan asupra unei date pentru alegerile la șefia Capitalei.

„Candidați avem mai mulți. Sunt câteva variante. În poll-position este dnul Băluță. A zis că nu s-a pronunțat. El zice că „da” și Bolojan organizează alegeri în 2028″, precizat Mihai Tudose.

„Scrie la lege o chestie, fă-o. Aici e un termen fix pentru alegeri, ce să negociezi”, a mai adăugat europarlamentarul.