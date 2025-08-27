Prima pagină » Actualitate » Mihai Tudose CONFIRMĂ că PSD are mai multe opțiuni pentru Primăria Capitalei. Ironii la adresa premierului: „Bolojan organizează alegeri în 2028”

Mihai Tudose CONFIRMĂ că PSD are mai multe opțiuni pentru Primăria Capitalei. Ironii la adresa premierului: „Bolojan organizează alegeri în 2028”

Ruxandra Radulescu
27 aug. 2025, 16:25, Actualitate
Mihai Tudose CONFIRMĂ că PSD are mai multe opțiuni pentru Primăria Capitalei. Ironii la adresa premierului:

Mihai Tudose a discutat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre controversa alegerilor pentru primăria Bucureștiului. Europarlamentarul PSD a precizat că premierul Ilie Bolojan nu s-a decis momentan asupra unei date pentru alegerile la șefia Capitalei. 

„Candidați avem mai mulți. Sunt câteva variante. În poll-position este dnul Băluță. A zis că nu s-a pronunțat. El zice că „da” și Bolojan organizează alegeri în 2028″, precizat Mihai Tudose.

„Scrie la lege o chestie, fă-o. Aici e un termen fix pentru alegeri, ce să negociezi”, a mai adăugat europarlamentarul.

