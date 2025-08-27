Mihai Tudose: „Mi s-a făcut rău când am văzut interviul lui Bolojan în Bloomberg!”

Mihai Tudose a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, unde a comentat interviul pe care Mihai Tudose l-a dat în publicația internațională Bloomberg.

„Orice declarație de genul ăsta care influențează, cred că a fost o greșeală. Domnul Bolojan a venit cu această aură „Ilie reformatorul”, dacă ești un foarte bun chirurg….poate nu e cazul să tai pe oricine. I-am propus altă soluție, nu să facă TVA-ul 21%, ci să-l facă 17%.

Și ce a făcut guvernul PSD. Dau exemplu și Guvernul Ponta, și Guvernul Tudose…. În momente de criză, că noi am trecut prin momente de criză, am relaxat fiscalitatea, fiindcă în momentul ăla trebuie să dai aer economiei să se miște. Făceai 17% TVA-ul, cu două legi la pachet în ceea ce privește insolvența, că stau firme în insolvență cu anii de zile”, a declarat Mihai Tudose.