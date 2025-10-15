Prima pagină » Actualitate » Ministrul Agriculturii are iar emoții. Miercurea viitoare află dacă se votează moțiunea AUR împotriva sa

Ministrul Agriculturii are iar emoții. Miercurea viitoare află dacă se votează moțiunea AUR împotriva sa

Luiza Dobrescu
15 oct. 2025, 14:48, Actualitate
Ministrul Agriculturii are iar emoții. Miercurea viitoare află dacă se votează moțiunea AUR împotriva sa

După ministrul Mediului-Diana Buzoianu(USR), al Economiei-Radu Miruță(USR), a venit rândul ca AUR să depună o moțiune și împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu(PSD). 

Ar fi cam a doua moțiune pe numele acestuia, după ce, anul trecut, cei de la USR au inițiat demersul din cauza  unor declarații controversate ale șefului de la Agricultură.

Moțiunea va fi dezbătută luni-20 octombrie și va fi votată miercuri-22 octombrie, a decis conducerea Camerei Deputaților și poartă titlul: „Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenţei”.

Documentul este iniţiată de cel puţin 61 de deputaţi ai Grupului Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul AGRICULTURII după moțiune: La alegeri, USR nu va mai face pragul de 5%!

Florin Barbu NU este de acord cu închiderea magazinelor în weekend/„Multe produse sunt perisabile și nu ar ajuta producătorii și procesatorii români”

Citește și

APĂRARE Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN
15:24
Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN
ACTUALITATE Bugetarul din România, fost electrician, cu un salariu de 11.000 de euro. Ce a răspuns când a fost întrebat cum de câștigă mai mult decât președintele
15:21
Bugetarul din România, fost electrician, cu un salariu de 11.000 de euro. Ce a răspuns când a fost întrebat cum de câștigă mai mult decât președintele
POLITICĂ Mihai Fifor îi ceartă pe cei care fac mișto de mobilizare:”Nu e momentul să râdem de cei care fac exerciții, ci de cei care nu le-ar face niciodată”
15:20
Mihai Fifor îi ceartă pe cei care fac mișto de mobilizare:”Nu e momentul să râdem de cei care fac exerciții, ci de cei care nu le-ar face niciodată”
EXTERNE Autoritățile din New York confirmă prezența unei boli tropicale, transmisă de țânțari. Cât de periculos este virusul CHIKUNGUNYA
15:17
Autoritățile din New York confirmă prezența unei boli tropicale, transmisă de țânțari. Cât de periculos este virusul CHIKUNGUNYA
EXCLUSIV Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”
15:16
Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”
ACTUALITATE O femeie din Germania care a furat un artefact grecesc în urmă cu 50 de ani a decis să-l returneze. Cum a ajuns la această decizie
15:10
O femeie din Germania care a furat un artefact grecesc în urmă cu 50 de ani a decis să-l returneze. Cum a ajuns la această decizie
Mediafax
Europa se reînarmează. UE lansează o amplă reformă a apărării în contextul amenințărilor Rusiei
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Altar de flori şi lumânări pe locul în care mama din Bucureşti a fost omorâtă pe trecere. Şoferul, după gratii
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Noi reguli pentru şoferi. MAI propune modificări majore la Codul Rutier
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Început dubios de relație: Gabriela Cristea și Tavi Clonda se ascundeau în baie, la Kanal D
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Ce i-a rugat Ahmed pe oamenii de pe LIVE e neașteptat: "Vreau să am dovada. Vă rog!". Totul are legătură cu Veronica. De ce a vrut concurentul din Casa Iubirii dovezi VIDEO și cum a justificat gestul? EXPLICAȚIA lui e uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Cum un obicei simplu poate readuce concentrarea în era distragerilor digitale
HOROSCOP Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o MĂRIRE de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025
15:23
Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o MĂRIRE de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025
EXTERNE În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad
15:19
În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad
AI AFLAT! Dan Bittman: „Am pierdut prieteni, din cauza poziționării în Parlament. Nu mă mai salută nu mai vorbesc cu mine”
15:16
Dan Bittman: „Am pierdut prieteni, din cauza poziționării în Parlament. Nu mă mai salută nu mai vorbesc cu mine”
SPORT Mihai Stoichiță, COLABORATORUL lui Mircea Lucescu, este liniștit: „Eu nu fac calcule”
15:15
Mihai Stoichiță, COLABORATORUL lui Mircea Lucescu, este liniștit: „Eu nu fac calcule”
HOROSCOP Horoscop 16 octombrie 2025. PEȘTII au încredere în oameni
15:00
Horoscop 16 octombrie 2025. PEȘTII au încredere în oameni
POVESTE EXCLUSIVĂ Olimpicul internațional care are CHIMIE perfectă cu performanța. Lecția impresionantă a „tânărului de aur” al Buzăului, deși i-a fost tăiată bursa: „Niciodată nu mi-am dorit să mă opresc”
14:59
Olimpicul internațional care are CHIMIE perfectă cu performanța. Lecția impresionantă a „tânărului de aur” al Buzăului, deși i-a fost tăiată bursa: „Niciodată nu mi-am dorit să mă opresc”