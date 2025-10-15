Ministrul Agriculturii are iar emoții. Miercurea viitoare află dacă se votează moțiunea AUR împotriva sa

După ministrul Mediului-Diana Buzoianu(USR), al Economiei-Radu Miruță(USR), a venit rândul ca AUR să depună o moțiune și împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu(PSD).

Ar fi cam a doua moțiune pe numele acestuia, după ce, anul trecut, cei de la USR au inițiat demersul din cauza unor declarații controversate ale șefului de la Agricultură.

Moțiunea va fi dezbătută luni-20 octombrie și va fi votată miercuri-22 octombrie, a decis conducerea Camerei Deputaților și poartă titlul: „Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenţei”.

Documentul este iniţiată de cel puţin 61 de deputaţi ai Grupului Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor.

