Ministrul de Finanțe merge în SUA. Alexandru Nazare a programat întâlniri cu cei de la FMI, Banca Mondială și agențiile internaționale de rating

România este reprezentată la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale, de la Washington D.C-SUA, de o delegație a Ministerului de Finanțe, condusă de ministrul Alexandru Nazare.

Evenimentul va avea loc în perioada 14-18 octombrie și cuprinde „sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitorii, menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României”, transmite Ministerul de Finanțe.

Programul ministrului începe cu o întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale, pe 15 octombrie, urmată de câteva intervenții în cadrul unor evenimente publice, organizate de Atlantic Council și Hudson Institute.

Banca Mondială: Discuții privind productivitatea în Regiunea Europei și Asiei Centrale cu Antonella Bassani, Vicepreședintele Băncii Mondiale;

IFC: Întâlnire cu Makhtar Diop, directorul general IFC (Corporația Financiară Internațională), o organizație din Grupul Băncii Mondiale, care susține sectorul privat în piețele emergente, inclusiv în România;

MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency: Întâlnire cu vicepreședintele de Operațiuni MIGA, Junaid Kamal Ahmad; Agenția MIGA, parte de asemenea din Grupul Băncii Mondiale, are rolul de a încuraja investițiile străine directe în țările în curs de dezvoltare, oferind garanții împotriva riscurilor politice și necomerciale;

Participare la Reuniunea Constituentei OEDINE/EDS 19, structura a Băncii Mondiale din care face parte și România; Office of the Executive Director – Constituency 19/Biroul Directorului Executiv – Constituția 19 din cadrul Băncii Mondiale este implicat în elaborarea și adoptarea politicilor ce guvernează activitățile Băncii Mondiale.

Pe 16 octombrie, urmează o serie de întâlniri cu reprezentanții agențiilor internaționale de rating Fitch, Moody’s și S&P, cu Alfred Kammer, director Europa al FMI, și Jeroen Clicq directorul executiv FMI, cu reprezentanți ai mediului de afaceri, inclusiv ai Camerei de Comerț Americane – US Chamber of Commerce și cu investitori și grupuri de investiții majore (PIMCO, BNPP, ING, Morgan Stanley, Barclays).

Pe 17 octombrie, ministrul Nazare va fi prezent la plenara Reuniunii Anuale a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, sesiunea în care miniștrii de finanțe sau guvernatorii băncilor centrale ai celor două instituții se reunesc pentru a adopta decizii-cheie și pentru a prezenta prioritățile perioadei următoare. De asemenea, se va întâlni cu oficiali ai Băncii Mondiale, inclusiv directorul Constituentei din care face parte și România, cu președintele BERD, Odile Renaud-Basso, va participa la evenimente de grup găzduite de instituții financiare precum BofA și Jefferies și va purta discuții cu reprezentanții World Bank Treasury și Moody’s-Comercial.

În ultima zi, 18 octombrie, Alexandru Nazare va răspunde invitației FMI la evenimentul organizat în vederea stabilirii perspectivelor economice regionale.

„Reuniunile Anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional sunt considerate un barometru al direcției în care se îndreaptă economia mondială și joacă un rol cheie în conturarea politicilor globale de dezvoltare și stabilitate financiară. Prin intermediul agendei intense de întâlniri cu înalți oficiali, agenții de rating și investitori majori, România își consolidează poziția de partener de încredere în cadrul comunității financiare internaționale, asigură accesul la resurse financiare și expertiză tehnică necesare pentru reforme și dezvoltare, și promovează oportunitățile investiționale ale pieței interne”, mai informează Ministerul de Finanțe.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Simion îl amenință pe Nazare cu moțiunea

Dosarul „RICHRBT” a ajuns pe masa procurorilor. Ministrul Finanțelor: „6 milioane de lei, daune la bugetul de stat”