Ministrul Energiei anunță când vor primi cetățenii voucherele pentru energie electrică: „Vor acoperi aproximativ 60% din creșteri”

Ruxandra Radulescu
02 sept. 2025, 12:10, Actualitate
Ministrul Energiei anunță când vor primi cetățenii voucherele pentru energie electrică:
Actualizări
12:41

Ministrul Energiei, despre aplicarea TVA-ului la facturile din iulie: "Nu e o soluție corectă"

„Din punct de vedere moral consider că nu este o soluție corectă. E o chestiune de fiscalitate cu care nu sunt de acord și care trebuia explicată mai bine”, a declarat Ministrul Energiei despre TVA-ul aplicat la facturile din luna iulie.

12:32

"Vom trimite aceste vouchere pentru energie electrica în decursul lunii septembrie"

„Vom trimite aceste vouchere pentru energie electrica în decursul lunii septembrie. Cei 50 de lei vor acoperi aproximativ 60% din aceste creșteri. Depinde de data la care s-au înscris în platforma informatică. Acest contract e gestionat de Ministerul Muncii și Posta Română.”

12:22

"Avem 40 de linii de finanțare pe tot ce înseamnă Energie"

Am ajuns la câteva foarte importante.

  • Mecanism market maker. Cei de la ANRE au creat cadrul legal. Avem câteva luni la dispoziție pentru operaționalizarea acestui mecanism.
  • Din totalul costurile operatorilor de distribuție, 20% prezintă costul propriu tehnologic. Prețuri dinamice, contoare inteligente, această măsură a dus la o scădere cu 24% a prețului final pentru consumator, în Marea Britanie, în țările scandinave. Am creat un mecanism împreună cu operatorii privați. Vom anunța producția în România de astfel de dispozitive, care va folosi tehnologie extrem de avansată
  • Avem 40 de linii de finanțare pe tot ce înseamnă Energie din mai multe agenții guvernamentale. Am agreat creare unui mecanism pentru a vedea tot ce înseamnă finanțare a sectorului energetic din România. Avem memorandumul pregătit.
12:20
12:17

Prioritatea este de nu închide  la 31 decembrie capacitatea producției pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și din Valea Jiulu

„România și-a luat un angajament să elimine producția pe cărbune de la complexul energetic Oltenia. Avem negocieri intense să renegociem aceste termen, și să amânăm cu cel puțin 5 ani închiderea capacității de producție pe cărbune. Prioritatea este de nu închide  la 31 decembrie capacitatea producției pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și din Valea Jiului”.

12:14

Digitalizare rețelei electrice

„Distribuția energie electrică din finanțări nerambursabile, vrem digitalizarea acestei rețele ca în Marea Britanie Belgia Italia, să aducem sistem care vor crea mecanisme prin care consumatorii vor putea să știe că pot consuma energie ieftină într-un interval de timp”

12:10

"Proiectele Hidroelectrica - după ce au primit aviz de mediu au fost contestate în instanță."

„Termocentrala de la Iernut, avem o companie din fără României în insolvență care a început să lucreze acolo. Încercăm să rezolvăm această situație. Suntem blocați de aproape 10 ani.
Proiectele Hidroelectrica – după ce au primit aviz de mediu au fost contestate în instanță.

Ceea ce și-a asumat România să facă la complexul energetic Oltenia doua parcuri de fotovoltaice care au întârzieri de trei ani. Am avut negocieri proiectele acestor centrale pt că au fost gândite la nv prețului 2022-2023. Purtăm discuții pentru creșterea fondurilor.

Pentru a reuși să deblocăm aceste proiecte am făcut un sistem de monitorizare săptămânală, cu raport de progres săptămânal pentru fi siguri că aceste proiecte se vor întâmpla pană la finalul anului viitor cel târziu.”

Ministrul Energiei Bogdan Ivan susține o conferință de presă în care prezintă situația actuală a producției de energie din România.

Mediafax
