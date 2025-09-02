Ministrul Energiei anunță când vor primi cetățenii voucherele pentru energie electrică: „Vor acoperi aproximativ 60% din creșteri”

12:10

„Termocentrala de la Iernut, avem o companie din fără României în insolvență care a început să lucreze acolo. Încercăm să rezolvăm această situație. Suntem blocați de aproape 10 ani.

Proiectele Hidroelectrica – după ce au primit aviz de mediu au fost contestate în instanță.

Ceea ce și-a asumat România să facă la complexul energetic Oltenia doua parcuri de fotovoltaice care au întârzieri de trei ani. Am avut negocieri proiectele acestor centrale pt că au fost gândite la nv prețului 2022-2023. Purtăm discuții pentru creșterea fondurilor.

Pentru a reuși să deblocăm aceste proiecte am făcut un sistem de monitorizare săptămânală, cu raport de progres săptămânal pentru fi siguri că aceste proiecte se vor întâmpla pană la finalul anului viitor cel târziu.”