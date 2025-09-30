Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Mai este de lucru la ROMSILVA, următoarea instituție este Apele Române”. Ce spune despre Delta Dunării

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat marți seară, la Digi 24, care este stadiul reformelor din instituțiile aflate în subordinea sa.

„Mai este de lucru la Romsilva. Evident, următoarea instituție, așa cum am anunțat de mai multe ori, este Apele Române, unde în sfârșit începem să mișcăm niște lucruri așa cum ar fi trebuit, strategice, pentru că instituția asta este vitală pentru România. Iar apoi trebuie să ne uităm foarte atent la Delta Dunării, care are un plan de management care trebuie să fie adoptat în perioada următoare.

Suntem în discuții ample cu reprezentanții care au scris, de la institute, de la ARBDD (Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării-n.r.), care au scris planul de management, care trebuia să fie aprobat, pentru că avea probleme mari când am ajuns în minister, niște necorelări uriașe și, da, s-a lucrat intens, lucru pentru care le mulțumesc tuturor institutelor și chiar și ARBDD -ului pentru faptul că și-au luat din timp să îmbunătățim acest plan de management, pentru care, de altfel, România a plătit destul de mult.

Sigur, s-a plătit din fonduri europene, dar fondurile acelea europene nu trebuie să fie aruncate pe fereastă, trebuie să fie folosite cu cap. Undeva la 10 milioane de euro, la acel moment, au fost folosite pentru a se desena un plan de management și următorul lucru care trebuie să se întâmple este ca atunci când noi adoptăm, într-o lună, în maxim două luni de zile, acest plan de management, el să fie unul realist și să fie unul care să protejeze cu adevărat acea zonă”, a precizat Diana Buzoianu.