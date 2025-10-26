Ministrul Radu Marinescu, după slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului: “Justiția și credința au aceleași repere morale!”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu a fost prezent la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, eveniment cu o profundă semnificație spirituală și națională, săvârșit de Sanctitatea Sa Bartolomeu I – Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului și de Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

În această zi de profundă încărcătură spirituală, Ministerul Justiției a transmis un comunicat prin intermediul căruia ministrul Radu Marinescu a urat „La mulți ani” tuturor celor care poartă numele Sfântului Dumitru, dar a subliniat și importanța legăturii dintre spiritualitate și viața publică, precum și reperele morale comune dintre Justiție și credință.

“Prin solemnitatea și amploarea sa, slujba a reprezentat un moment de comuniune și recunoștință, reafirmând rolul Catedralei Naționale drept simbol al credinței, unității și identității poporului român. Participarea Ministrului Justiției la acest eveniment a subliniat importanța legăturii dintre spiritualitate și viața publică. Catedrala Națională nu este doar un lăcaș de cult, ci și un reper al conștiinței colective, al sacrificiului și al speranței care au definit parcursul istoric al României.

Justiția și Credința împărtășesc aceleași repere morale – adevărul, dreptatea, demnitatea și respectul față de om. Aceste valori comune, fundamentale pentru societatea românească, stau la baza unui stat de drept solid și echitabil, în care legea și morala se completează reciproc, în slujba binelui comun.

Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, reafirmă, prin această participare, respectul față de tradițiile spirituale ale poporului român și angajamentul ferm pentru consolidarea unei societăți bazate pe echitate, responsabilitate și valori morale autentice. Catedrala Națională rămâne un simbol al credinței, demnității și unității naționale, iar Slujba de Sfințire a picturii sale, un moment de referință în viața spirituală a României contemporane”.