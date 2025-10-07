Prima pagină » Actualitate » Mircea CĂRTĂRESCU, printre favoriți la Premiul Nobel pentru Literatură. Ce cotă are scriitorul român la casele de pariuri

Ruxandra Radulescu
07 oct. 2025, 18:38, Actualitate
Premiul Nobel pentru Literatură, urmează a fi decernat joi 9 octombrie, iar printre favoriții de anul acesta se numără romancierul postmodernist elveţian Christian Kracht, australienii Gerald Murnane şi Alexis Wright, dar și românul Mircea Cărtărescu. Chiar și la casele de pariuri, există un clasament al favoriților la mult râvnitul premiu, iar printre aceștia se află și Cărtărescu.

În 2024, Academia suedeză a macat o premieră atunci când sud-coreeana Han Kang a devenit prima femeie asiatică care a câştigat premiul Nobel pentru Literatură.

Kracht, Laszlo Krasznahorkai şi Peter Nadas din Ungaria şi Mircea Cărtărescu din România sunt scriitorii ale căror nume sunt vehiculate a fi printre favoriți, anul acesta

De asemenea, experţii susțin că laureatul va fi probabil un bărbat european.

„Mi se pare probabil ca premiul să fie acordat unui bărbat european, iar Academia ar putea face acest lucru cu conştiinţa curată, având în vedere că anul trecut a ales o femeie non-europeană”, a declarat pentru AFP Lina Kalmteg, critic cultural la Sveriges Radio.

Printre cei 121 de laureaţi din istoria Premiului Nobel pentru Literatură, se numără doar 18 femei, iar foarte puţini dintre câştigători au opere scrise în limbi asiatice sau din Orientul Mijlociu.

Mircea Cărtărescu, în top 10 pentru Premiul Nobel, la casele de pariuri

La casele de pariuri, preferații pentru prestigiosul premiu al Academiei suedeze sunt românul Mircea Cărtărescu, maghiarul Laszlo Krasznahorkai, canadiana Anne Carson, chilianul Raúl Zurita, indianul Amitav Ghosh sau argentinianul César Aira.

Românul Mircea Cărtărescu  fost plasat de două case de pariuri printre primii zece favoriți la Nobelul pentru literatură, cu cote de 12 și 17. Autori precum Amitav Ghosh, László Krasznahorkai, Gerald Murnane, Haruki Murakami, Thomas Pynchon, Can Xue, Salman Rushdie, apar și ei cu șanse mari.

Alegerea s-ar putea îndrepta și către America de Sud, care nu a mai avut niciun laureat din 2010, când a fost premiat peruanul Mario Vargas Llosa, speculează Lina Kalmteg, jurnalistă culturală la radioul public suedez SR. Ea o menționează pe scriitoarea mexicană Cristina Rivera Garza.

