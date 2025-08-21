Prima pagină » Actualitate » Dan Armeanu, anunț despre modificările la Pilonul II de pensii: „Se vor aplica aceleași reguli și pentru Pilonul III și pentru Pilonu IV”

Ruxandra Radulescu
21 aug. 2025, 12:30, Actualitate
Actualizări
13:06

Când ar trebui adoptat proiectul

„Proiectul trebuie adoptat cât mai repede, este o recomandare prioritate. În septembrie vom avea o evaluare a OECD-ului la Paris.”

În privința pensiei minime, în ce condiții ar putea fi mai mare această valoare de cât pensia minimă de la stat.

„Este o valoare de referință superioară. În momentul în care activele vor fi suficient de mari la scadență, fiecare va lua o pensie în funcție de activul respectiv. Activele vor fi mari decât pensia minimă. După 17 ani, valoarea activele sunt mici, comparativ cu un ciclu complet de contribuție.

Se vor aplica aceleași reguli și pentru Pilonul III și pentru Pilonu IV. Toți cei trei piloni au ca obiectiv avem plata unei sume de bani, a unei pensii. „

13:01

Despre temerea ca oamenii să-și retragă banii: "Fondurile de pensie au lichidități să plătească fonduri"

Dacă nu există urmași ce se întâmplă cu banii:

„Rămân în fondul de plată și se acumulează. Se plătesc taxele, comisioanele”

Despre temerea ca oamenii să-și retragă banii:

„Până la aplicarea legii, se va aplica sistemul actual. Fondurile de pensie au lichidități să plătească fonduri.”

Ce se întâmplă cu oamenii care nu-și pot retrage banii

„Încă de la început s-a știut că aceste pensii se vor plăti integral, atât timp cât activul nu este suficient de mic pentru plăți eșalonate.”

12:56

Ce obligații de investiții au fondurile de plată

Ce obligații de investiții au fondurile de plată:

„Toate aceste sume intrate în fondul de plată vor fi învestiți. Sunt obligațiuni de stat corporative cu risc scăzut. Aveți garanția activului de la început. Va fi actualizat cu randamentul investițional”

12:53

Dan Armeanu: "Banii se pot moșteni în orice condiții"

„Banii se pot moșteni în orice condiții. În fondul de plată programată se moștenește integral. În fondul de plată viagere se moștenește în funcție de produsul respectiv. La momentul decesului se încasează pensia de către urmași.”

12:50

Dan Armeanu, despre riscul de neconstituționalitate al Legi pe Pilonul II: "Dreptul de proprietate este garantat"

Dan Armeanu spune care este riscul ca acest proiect să pice în cazul unei sesizări de neconstituționalitate:

„Dreptul de proprietate este garantat în același model în care este garantat în momentul de față în Pilonul II. Oamenii rămân proprietari în continuare pe contul respectiv. Legea de plată respectă dreptul de plată, este prevăzut în fondul de plată.”

12:42

Dan Armeanu spune cât reține statul din Pilonul II

Dan Armeanu, întrebat de ce nu a fost inclusă modificarea de proiect „în caz de boală un beneficiar își poate retrage toată suma”.

„Situațiile de acest gen variază din punct de vedere al cazurilor.”

Cât reține statul pentru prima tranșă la Pilonul II

„Depinde de modalitatea de plată. În general o astfel de impozitare determină un coeficient de 12% – 13% din valoarea totală a activului. În cazul în care valoarea pensiei e sub 3.000, atunci nu mai plătește impozite și taxe, un avantaj clar al eșalonării e un câștig din impozitare.”

Care sunt comisioanele stabilite pentru fondurile de plăți

„Există un singur comision 0,05% la activul net, nu există comision la transfer. Fondurile de plată pe care le avem în Pilonul II, garanția sumelor, mă refer la dreptul de proprietate.”

12:36

Vicepreședinte ASF Dan Armeanu, modificări la Pilonul II de pensii:

Plata pensiilor private, după două săptămâni de dezbateri, proiectul a fost adoptat de Guvern și va fi trimis în Parlament. 

Vicepreședinte ASF Dan Armeanu:

„Este un proiect de lege care îndeplinește un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment de a adera la OECD. În urma evaluării OECD, sistemul de pensii din România e un sistem sustenabil, cu o contribuție importantă la dezvoltarea ec. a României. Am avut o recomandare prioritară” Legea de Plată”

E o lege care îndeplinește toate standardele OECD. În ședința de Guvern de azi au avut loc două modificări

Valoarea pe care o persoană are posibilitate să o retragă la începutul perioadei de plata s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani. Acestea sunt principalele modificări.”

12:30

"15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații"

„Inundațiile severe din luna iulie au afectat comunități din Neamț și Suceava, producând pagube majore. Guvernul a fost alături de autoritățile locale. Săptămâna aceasta s-a adoptat al treilea Pachet care acoperă reabilitarea reconstrucția locuințelor.

Am anunțat regulamentul Restore este menit să creeze o reacție rapidă în caz de dezastre. Azi dimineața la ora 10 a avut loc reuniunea Comitetului Nord Est, alături de autorități locale. De mâine cheltuiala devine eligibila de 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii afectate de inundați. Este o schimbare de paradigma. Finanțarea de 15 milioane de euro necesită doar 2% finanțare locală.”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene explică, în cadrul unei conferințe, la finalul ședinței de Guvern, modificările la Pilonul II de pensii. 

