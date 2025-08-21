Dan Armeanu, anunț despre modificările la Pilonul II de pensii: „Se vor aplica aceleași reguli și pentru Pilonul III și pentru Pilonu IV”

13:06

Când ar trebui adoptat proiectul

„Proiectul trebuie adoptat cât mai repede, este o recomandare prioritate. În septembrie vom avea o evaluare a OECD-ului la Paris.”

În privința pensiei minime, în ce condiții ar putea fi mai mare această valoare de cât pensia minimă de la stat.

„Este o valoare de referință superioară. În momentul în care activele vor fi suficient de mari la scadență, fiecare va lua o pensie în funcție de activul respectiv. Activele vor fi mari decât pensia minimă. După 17 ani, valoarea activele sunt mici, comparativ cu un ciclu complet de contribuție.

Se vor aplica aceleași reguli și pentru Pilonul III și pentru Pilonu IV. Toți cei trei piloni au ca obiectiv avem plata unei sume de bani, a unei pensii. „