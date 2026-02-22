Prima pagină » Actualitate » Momentul în care un camion plin cu bușteni cade într-o prăpastie, în apropierea de stațiunea Păltiniș

Momentul în care un camion plin cu bușteni cade într-o prăpastie, în apropierea de stațiunea Păltiniș

22 feb. 2026, 20:52, Actualitate

Scene dure au fost surprinse pe drumul către stațiunea Păltiniș din județul Sibiu. Un camion încărcat cu bușteni a fost filmat când cade fix într-o prăpastie.

Un camion încărcat cu lemne a căzut într-o prăpastie, de îndată ce a ieșit dintr-o curbă. Drumul era acoperit cu zăpadă. Acest moment a fost surprins de o cameră de bord. Până la sosirea salvatorilor, ceilalți șoferi i-au sărit în ajutor bărbatului care era la volanul camionului. Din fericire, bărbatul nu a pățit nimic.

