Momentul în care un camion plin cu bușteni cade într-o prăpastie, în apropierea de stațiunea Păltiniș

Scene dure au fost surprinse pe drumul către stațiunea Păltiniș din județul Sibiu. Un camion încărcat cu bușteni a fost filmat când cade fix într-o prăpastie.

Un camion încărcat cu lemne a căzut într-o prăpastie, de îndată ce a ieșit dintr-o curbă. Drumul era acoperit cu zăpadă. Acest moment a fost surprins de o cameră de bord. Până la sosirea salvatorilor, ceilalți șoferi i-au sărit în ajutor bărbatului care era la volanul camionului. Din fericire, bărbatul nu a pățit nimic.