Ce meserie și câți ani are văduva lui Gabriel Cotabiță. Alina Gabriela se află în arest la domiciliu, într-un dosar de proxenetism

22 feb. 2026, 19:35, Actualitate
Ce meserie și câți ani are văduva lui Gabriel Cotabiță. Alina Gabriela se află în arest la domiciliu, într-un dosar de proxenetism
Alina și Gabriel Cotabiță au făcut nunta în anul 2016

Văduva artistului Gabriel Cotabiță, Alina Gabriela, este cercetată pentru proxenetism, alături de alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei. Ea a fost plasată în arest la domiciliu.

Potrivit surselor GÂNDUL, matroana principală are vârsta de 80 de ani, iar Alina Cotabiță se ocupa de partea online a afacerii, precum și de promovarea fetelor pe site-uri și a salonului pe platforma TikTok, ea având calitatea de „administrator”.

Gabriel Cotabiță a murit pe 23 noiembrie 2024, la câteva zile după ce împlinise vârsta de vârsta de 69 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o familie îndurerată, două fiice și o soție.

Gabriel Cotabiță era căsătorit cu Alina Gabriela Munteanu, cea care recent a fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism. Relația dintre cei doi a fost una discretă, ea preferând mereu să stea departe de atenția mediatică, scrie Cancan.ro.

Astfel, de-a lungul timpului, aceasta a încercat să păstreze discreția, iar aparițiile ei publice au fost destul de rare.

Alina Gabriela Munteanu lucrează în domeniul IT și are 44 de ani, iar pe Gabriel Cotabiță l-a cunoscut în anul 2010, atunci când a participat la unul dintre concertele sale.

A fost impresionată de artist, iar după concert i-a trimis un mesaj de apreciere. Surpriza a fost că el i-a răspuns și astfel s-a înfiripat povestea lor de dragoste.

„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost şi care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit. Dar nu înrăit… Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, şi nu PR-ul, şi chiar repede, la vreo două ore după concert. Apoi, de Sfântul Mihail şi Gavril, i-am urat «La mulţi ani!». Mi-a urat şi el mie, dar mi-a scris şi ceva de genul «Să-ţi păstrezi zâmbetul fermecător». Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat. Şi uite aşa, de la o cafea şi-un film şi altă cafea, şi alt film… au trecut ani de zile”, declara Alina Gabriela Munteanu, în urmă cu ceva timp.

În 2015, însă, Gabriel Cotabiță a suferit un infarct, iar în acea perioadă Alina i-a fost alături. Acela a fost și momentul care l-a convins că trebuie să îi devină soție.

După ce și-a revenit, el a decis să facă pasul spre căsătorie. La acel moment, cei doi nici măcar nu locuiau împreună, însă devotamentul ei l-a convins, iar nunta a avut loc în octombrie 2016, fiind a doua căsătorie a artistului.

1 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriel Cotabiță ar fi împlinit 70 de ani. Mihaela Runceanu este ucisă în garsoniera sa din București

Regretatul artist Gabriel Cotabiță a fost condus pe ultimul drum: „Vocea lui a fost UNICĂ în muzica românească”

Zeci de artiști, prieteni și fani și-au luat ADIO de la Gabriel Cotabiță: „Lumea muzicală românească va fi mult mai săracă fără Gabi”

