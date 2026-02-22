Prima pagină » Știri externe » Cum i-a ironizat Trump pe canadieni după ce SUA a obținut aurul olimpic la hochei. Trudeau: „Nu ne puteți lua țara, nici sportul”

Cum i-a ironizat Trump pe canadieni după ce SUA a obținut aurul olimpic la hochei. Trudeau: „Nu ne puteți lua țara, nici sportul”

22 feb. 2026, 20:33, Știri externe
Cum i-a ironizat Trump pe canadieni după ce SUA a obținut aurul olimpic la hochei. Trudeau: „Nu ne puteți lua țara, nici sportul”

După ce echipa SUA a obținut aurul olimpic la hochei masculin pe durata Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026, pentru prima oară după 46 de ani, Casa Albă a postat o fotografie ironică pe rețeaua de socializare X, ca reacție la o postare mai veche a lui Justin Trudeau, făcută în urmă cu un an.

„Nu ne puteţi lua ţara – şi nu ne puteţi lua jocul”, a scris Justin Trudeau pe platforma X în februarie 2025, după o victorie a Canadei la hochei împotriva SUA, atunci premier al țării.

După 46 de ani, echipa SUA a învins echipa Canadeiu la hochei masculin

Echipa Americii a învins Canada cu 2-1, în prelungiri. Este al treilea aur olimpic din istoria echipei masculine a SUA și primul după 46 de ani. Primul a fost câștigat în 1960, iar al doilea în 1980.

„Felicitări marii noastre echipe de hochei a SUA. AU CÂȘTIGAT AURUL”, a scris președintele american Donald Trump pe platforma Truth Social.

„WOW — CE MECI!!!”, a adăugat președintele.

Casa Albă a răspuns la postarea cu o imagine generată cu AI,  în care un vultur, simbol al SUA, apare deasupra unei gâște canadiene.

Premierul Canadei, Mark Carney, a felicitat echipa Canadei pentru medalia de argint și a transmis că jucătorii „și-au făcut țara mândră”.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă: Aproape ca la hockey. Scandal la Olimpiada de iarnă. Echipele de curling ale Canadei și Suediei, la un pas de bătaie

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Jurnaliștii americani l-au comparat pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu după expunerea bannerului uriaș cu chipul său la Departamentul de Justiție
19:51
Jurnaliștii americani l-au comparat pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu după expunerea bannerului uriaș cu chipul său la Departamentul de Justiție
SCANDAL Ambasadorul SUA în Franța a fost convocat la Paris după uciderea unui activist naționalist de către socialiști radicali
18:37
Ambasadorul SUA în Franța a fost convocat la Paris după uciderea unui activist naționalist de către socialiști radicali
PROTEST Studenții iranieni continuă protestele. Pentru regimul de la Teheran, au mai rămas 7 zile din ultimatumul lui Trump
18:13
Studenții iranieni continuă protestele. Pentru regimul de la Teheran, au mai rămas 7 zile din ultimatumul lui Trump
TRAGEDIE Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani
17:58
Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani
FLASH NEWS Un tânăr de 20 de ani a fost ucis de un agent de securitate când a încercat să pătrundă înarmat în reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago
16:54
Un tânăr de 20 de ani a fost ucis de un agent de securitate când a încercat să pătrundă înarmat în reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago
TENSIUNI Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Budapesta acuză Kievul de blocarea conductei Drujba
16:39
Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Budapesta acuză Kievul de blocarea conductei Drujba
Mediafax
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol are Alina Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei de închisoare dacă fac aceste lucruri banale
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvăluit harta ascunsă a modului în care gândește creierul uman
FLASH NEWS Momentul în care un camion plin cu bușteni cade într-o prăpastie, în apropierea de stațiunea Păltiniș
20:52
Momentul în care un camion plin cu bușteni cade într-o prăpastie, în apropierea de stațiunea Păltiniș
UPDATE Un avion cu 180 de pasageri, care decolase spre Egipt, se întoarce de urgență pe Otopeni. Echipele de salvare au fost mobilizate. Celulă de criză cu spitalele din București
20:41
Un avion cu 180 de pasageri, care decolase spre Egipt, se întoarce de urgență pe Otopeni. Echipele de salvare au fost mobilizate. Celulă de criză cu spitalele din București
REȚETE Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Soția liderului comunist știa foarte bine cum să îl prepare și folosea mereu o rețetă secretă
20:23
Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Soția liderului comunist știa foarte bine cum să îl prepare și folosea mereu o rețetă secretă
SCANDAL Scandal-monstru în studio la România TV. Urlete și jigniri între invitați: Împușcați-vă! Se lasă cu plângeri la CNA. De la ce a început totul
20:10
Scandal-monstru în studio la România TV. Urlete și jigniri între invitați: Împușcați-vă! Se lasă cu plângeri la CNA. De la ce a început totul
ANCHETĂ Ce meserie și câți ani are văduva lui Gabriel Cotabiță. Alina Gabriela se află în arest la domiciliu, într-un dosar de proxenetism
19:35
Ce meserie și câți ani are văduva lui Gabriel Cotabiță. Alina Gabriela se află în arest la domiciliu, într-un dosar de proxenetism
VIDEO Scandal pe Aeroportul Otopeni, la îmbarcarea într-un avion către Londra. Motivul pentru care un bărbat şi o femeie nu au fost lăsaţi să urce la bord
18:42
Scandal pe Aeroportul Otopeni, la îmbarcarea într-un avion către Londra. Motivul pentru care un bărbat şi o femeie nu au fost lăsaţi să urce la bord

Cele mai noi

Trimite acest link pe