După ce echipa SUA a obținut aurul olimpic la hochei masculin pe durata Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026, pentru prima oară după 46 de ani, Casa Albă a postat o fotografie ironică pe rețeaua de socializare X, ca reacție la o postare mai veche a lui Justin Trudeau, făcută în urmă cu un an.

„Nu ne puteţi lua ţara – şi nu ne puteţi lua jocul”, a scris Justin Trudeau pe platforma X în februarie 2025, după o victorie a Canadei la hochei împotriva SUA, atunci premier al țării.

După 46 de ani, echipa SUA a învins echipa Canadeiu la hochei masculin

Echipa Americii a învins Canada cu 2-1, în prelungiri. Este al treilea aur olimpic din istoria echipei masculine a SUA și primul după 46 de ani. Primul a fost câștigat în 1960, iar al doilea în 1980.

„Felicitări marii noastre echipe de hochei a SUA. AU CÂȘTIGAT AURUL”, a scris președintele american Donald Trump pe platforma Truth Social.

„WOW — CE MECI!!!”, a adăugat președintele.

Casa Albă a răspuns la postarea cu o imagine generată cu AI, în care un vultur, simbol al SUA, apare deasupra unei gâște canadiene.

Premierul Canadei, Mark Carney, a felicitat echipa Canadei pentru medalia de argint și a transmis că jucătorii „și-au făcut țara mândră”.

Sursa Foto: X

