Cel mai căutat lider de cartel din Mexic, Nemesio Oseguera Cervantes (cunoscut ca „El Mencho”), a fost ucis de forțele de securitate în Jalisco.

Moartea sa marchează o lovitură majoră pentru puternicul cartel CJNG (Cartelul Jalisco New Generation), dar a declanșat violențe imediate, vehicule incendiate și blocaje rutiere raportate în mai multe state din Mexic.

Membrii cartelului din Mexic ard acum vehicule și instalează blocaje rutiere pentru a încetini avansul militar.

S-ar raportat haos și pe Aeroportul Internațional Guadalajara, în interiorul terminalului după uciderea liderului CJNG „El Mencho”.

În tot statul, bărbați înarmați au incendiat vehicule, au instalat blocaje rutiere și au stârnit tulburări publice.

Baza Gărzii Naționale Mexicane din San Juan de los Lagos, nordul statului Jalisco, a fost atacată de oameni înarmați ai cartelului CJNG.

Aceștia au atacat și închisoarea Ixtapa din Puerto Vallarta, declanșând, se pare, o evadare din închisoare a unor deținuți.

A fost atacată și parcarea unui mall din Puerto Vallarta.

Sursa Foto/Video: Imagini amator

