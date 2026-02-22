Ce dată de expirare au prelungitoarele, pernele, saltelele și tigăile, de fapt. De ce e important să o cunoști

Suntem obișnuiți să verificăm data de expirare pe cutiile de iaurt sau lapte la supermarket, la fel cum facem și cu nenumărate alte produse, dar în principal alimente. Dar mulți oameni nu realizează că și multe articole de uz casnic au o dată de expirare, chiar dacă nu și-au imaginat vreodată, cum ar fi prelungitoarele, saltelele sau ușile de securitate, printre altele.

Este important să înțelegem că aceste obiecte nu sunt „nemuritoare” și că, după un anumit timp, eficacitatea sau siguranța lor poate fi limitată.

Deși în multe cazuri vorbim despre uzură programată, în special în cazul dispozitivelor electronice precum computere, smartphone-uri, televizoare și așa mai departe, „data de expirare” a unor componente și dispozitive din casele noastre vine într-un moment în care materialele își pierd proprietățile și devin nesigure pentru utilizare.

Cunoașterea duratei de viață a acestor obiecte de zi cu zi este esențială pentru a le înlocui la momentul potrivit și, astfel, pentru a evita riscurile inutile, notează 20minutos.es

Obiecte de zi cu zi cu o dată de expirare necunoscută

În cazul saltelelor, de exemplu, există un mit conform căruia acestea „țin” 10 ani, dar mulți oameni le prelungesc utilizarea până la 15 ani.

Cu toate acestea, însă, realitatea este că experții recomandă în prezent înlocuirea lor între 7 și 10 ani, deoarece, în timp, acumulează celule moarte ale pielii și milioane de acarieni, iar materialele își pierd rezistența, afectând igiena și susținerea coloanei vertebrale.

Un alt exemplu ar fi pernele, un produs cu o utilizare „pe termen scurt”, deoarece se deteriorează absorbind transpirația, uleiurile pielii și saliva în fiecare noapte, pe lângă faptul că își pierd forma de care au nevoie pentru a susține corect vertebrele cervicale.

Astfel, acestea ar trebui înlocuite cu unele noi la fiecare doi ani pentru a ne asigura că își continuă scopul.

În bucătărie găsim și obiecte care expiră, cum ar fi tigăile antiaderente, care în multe cazuri sunt păstrate mulți ani, deoarece se consideră că își îndeplinesc încă bine scopul, ignorând însă faptul că ar putea de fapt elibera substanțe dăunătoare sănătății.

În acest caz, data expirării este atinsă deoarece învelișul antiaderent, cum ar fi teflonul, se degradează la căldură extremă și la ustensile metalice. Atunci când învelișul este zgâriat sau se exfoliază, poate duce la eliberarea de particule chimice și metale grele în alimente. Va trebui înlocuit mai mult sau mai puțin frecvent, în funcție de utilizare, cu o estimare de 2-3 ani pentru cele cu utilizare intensivă.

Autorul mai recomandă:

Țara care stabilește vârsta maximă pentru conducerea mașinilor. Urmează o schimbare majoră a reglementărilor

Propunerea specialiștilor, două date pe produse: una de vânzare și una de consum