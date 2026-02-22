Ambasadorul SUA în Franța a fost convocat la Paris după uciderea unui activist naționalist de către socialiști radicali

Franța îl va convoca pe ambasadorul SUA Charles Kusher după comentariile făcute de administrația Trump privind uciderea unui activist naționalist, a comunicat ministerul de Externe duminică.

Jean-Noel Barrot a reacționat vehement la declarația Departamentului de Stat al SUA – Biroul de contraterorism, care a acuzat grupările de stânga răspunzătoare pentru uciderea lui Quentin Deranque în Franța , pe 14 februarie 2026.

Potrivit CBS News Departamentul de Stat a caracterizat „mișcările radicale de stânga din Franța” drept „violente” și „o amenințare la siguranța publică”.

„Stânga radicală și violentă este în ascensiune, iar rolul ei în moartea lui Quentin Deranque demonstrează că este o amenințare la siguranța publică. Vom continua să monitorizăm situația și ne așteptăm ca făptașii să fie aduși în fața justiției”, este declarația Departamentului de Stat al SUA.

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la calm sâmbătă, înainte ca peste 3.000 de francezi naționaliști să mărșăluiască la Lyon pentur a-i aduce un omagiu lui Deranque, considerat deja „Charlie Kirk al Franței”.

