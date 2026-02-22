Prima pagină » Știri externe » Jurnaliștii americani l-au comparat pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu după expunerea bannerului uriaș cu chipul său la Departamentul de Justiție

22 feb. 2026, 19:51, Știri externe
Donald Trump este acuzat pentru practicarea unui cult al personalității după ce jurnaliști americani (pro-democrați) l-au criticat pentru că a expus un banner uriaș cu chipul său pe clădirea Departamentului de Justiție al SUA.

Jurnaliștii de la Washington Post l-au comparat cu fostul dictator al României din anii 1965-1989, Nicolae Ceaușescu:

„Proporțiile clădirii, culoarea pietrei și clasicismul simplificat al arhitecturii ar fi un substitut potrivit pentru decorul unui discurs celebru ținut în 1989 de autocratul român Nicolae Ceaușescu, care și-a mințit fără rușine poporul pentru ultima oară înainte de a fi huiduit, răsturnat de la putere și executat sumar câteva zile mai târziu de un tribunal ad hoc”.

Bannerul albastru este expus între două coloane ale sediului Departamentului de Justiție. Pe acesta este inscripționat sloganul: „Make America Safe Again” (n.red. Să facem America din nou sigură).

Și jurnalistul român Cristian Tudor Popescu l-a comparat pe președintele SUA cu dictatorul comunist: între „regele mârlan al României, N. Ceaușescu” și „regele mârlan al Americii, D. Trump, ambii plimbați cu trăsura de regalitatea britanică și primiți cu mare fast de regele Charles, respectiv de regina Elisabeta a II-a în anul 1978”.

Publicația Financial Times  a atras atenția că Trump  îndreaptă America spre o direcție autoritar și l-a comparat cu Nicolae Ceaușescu din cauza modului cum și-a ales acoliții ce-l „lingușesc”.

Sursa Foto: Profimedia

