Scandal-monstru în studio la România TV. Urlete și jigniri între invitați: Împușcați-vă! Se lasă cu plângeri la CNA. De la ce a început totul

22 feb. 2026, 20:10, Știri politice
Reprezentanții USR Elveția au transmis pe Facebook, duminică, că va fi depusă o sesizare la CNA, după ce seara trecută, la un post de televiziune, unul dintre invitați „a înjurat și calomniat” și „a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”. De asemenea, PNL a anunțat că va sesiza CNA și CNCD în legătură cu aceeași emisiune, invocând „un atac verbal degradant la adresa unei femei care și-a exercitat cu decență dreptul democratic la exprimare”.

În cursul zilei de duminică, reprezentanții partidului USR au transmis că doresc să sesizeze CNA, după o situație petrecută, cu o seară înainte, într-o emisiune live. Potrivit anunțului formațiunii politice, unul dintre invitații din studioul România TV „a înjurat și calomniat”, în direct.

„Aseară s-a întrecut orice limită. USR va sesiza CNA. În direct, sâmbătă seară, la o emisiune la postul România TV, unul dintre invitații din studio a înjurat și calomniat toată emisiunea și a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște.

Această violență verbală este inacceptabilă pe micul ecran, iar USR va sesiza CNA”, se arată în mesajul notat de reprezentanții USR Elveția pe pagina oficială de Facebook.

După USR, și PNL sesizează CNA pentru aceeași emisiune

Și Partidul Național Liberal a anunțat că va sesiza CNA și va solicita „sancționarea postului pentru tolerarea unui asemenea comportament în direct”. Mai mult, liberalii au precizat că vor sesiza CNCD „pentru limbaj discriminatoriu și denigrator pe criterii de gen”.

„Limbajul folosit de Dumitru Pelican la România TV într-o emisiune difuzată sâmbătă, 21 februarie, împotriva colegei noastre Diana Mardarovici este inacceptabil și constituie un atac verbal degradant la adresa unei femei care și-a exercitat cu decență dreptul democratic la exprimare.

Expresiile agresive și vulgare adresate în mod repetat unei reprezentante a PNL depășesc cu mult limitele dezbaterii politice legitime. Nu este vorba despre critică politică – este hărțuire verbală publică, cu accente misogine clare”, transmit liberalii pe Facebook.

De asemenea, PNL anunță că:

  • Va formula o sesizare CNA, prin care va solicita sancționarea postului pentru tolerarea unui asemenea comportament în direct.
  • Va sesiza CNCD pentru limbaj discriminatoriu și denigrator pe criterii de gen – atacurile lui Dumitru Pelican au vizat explicit condiția de femeie a Dianei Mardarovici, nu argumentele ei politice.
  • Reprezentanții PNL nu vor mai participa la emisiunile TV în care este prezent și Dumitru Pelican. Nu dorim să legitimăm personaje care promovează în spațiul public ura, agresivitatea, extremismul și vulgaritatea.

Deputatul USR Iulian Lorincz: „S-a întrecut orice limită”

Deputatul USR Iulian Lorincz a detaliat, seara trecută, cum ar fi descurs lucrurile în studioul de televiziune.

„Tocmai am ieșit de la o emisiune la România TV. Cred că USR trebuie să folosească toate pârghiile posibile pentru a comunica cu cetățenii. Motiv pentru care participăm la aproape toate emisiunile unde USR este invitat. Această decizie vine și cu riscul de a fi calomniați de unii invitați din platou.

Totuși, astăzi s-a întrecut orice limită.

Dl. Dumitru Pelican, după ce a înjurat și calomniat toată emisiunea, mi-a spus că, noi, USR-iștii ar trebui să fim împușcați. Da, ați citit bine. Să fim împușcați. Este o amenințare fără scrupule, în direct.

După ce am condamnat violența verbală și atitudinea jenantă pe care a avut-o acest domn, mi-a spus că mă scoate din platou să mă bage cu capul în zăpadă.

Este absolut inacceptabil ca asemenea persoane să aibă o voce în fața micului ecran.

Alături de colegii mei din USR vom sesiza CNA”, a spus el.

