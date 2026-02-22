Un avion cu 180 de pasageri, care decolase spre Egipt, se întoarce de urgență pe Otopeni. Echipele de salvare au fost mobilizate. Celulă de criză cu spitalele din București

Ministerul Sănătății din România a transmis o informare publică, potrivit căreia, în această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Din primele informații, încă neconfirmate, ar putea fi vorba doar de activarea unui senzor de presiune în cabină și nu ar exista nicio problemă medicală la bord. Potrivit surselor Gândul, avionul încă este în aer, „face «zonă», adică zboară pentru a-și consuma din combustibil, pentru a ateriza în siguranță”.

UPDATE | Anunțul lui Raed Arafat

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat, la Digi 24, că nu este vorba de o situație de panică. Aterizarea ar urma să aibă loc fără probleme, după ce va fi consumată mare parte din combustibil. Arafat a precizat că nu a fost primită nicio informare din partea pilotului ca ar fi probleme în avion, așadar toate persoanele de la bord sunt în regulă.

UPDATE | Mesajul ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a conovat o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București.

„Pentru a preveni o situație critică și pentru a asigura, dacă situația o impune, o coordonare rapidă și eficientă, am convocat la Ministerul Sănătății o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București.

Au fost implicate:

-Serviciul de Ambulanță București-Ilfov

-Spitalul Universitar de Urgență București,

-Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca),

-Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”,

-Spitalul Universitar de Urgență „Elias”,

-Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

-Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

✅Suntem în contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență, stațiile UPU/SMURD și toate structurile implicate.

⚠️Rămânem în alertă până la aterizarea în condiții optime a aeronavei.

📌Revenim cu detalii daca situația o va impune”, a transmis Alexandru Rogobete

Știrea inițială

Comandantul aeronavei a hotărât, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă. În prezent, aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră, au anunțat autoritățile.

La bordul acestui avion se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate:

• 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)

• 1 autospecială pentru descarcerare (AScM)

• echipaje de salvatori

• 4 echipaje SMURD

• 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM)

• 2 ambulanțe SABIF

Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice.

Monitorizăm atent situația. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea absolută”.

Foto: Facebook/Bucharest Airports