Prima pagină » Actualitate » Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Soția liderului comunist știa foarte bine cum să îl prepare și folosea mereu o rețetă secretă

Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Soția liderului comunist știa foarte bine cum să îl prepare și folosea mereu o rețetă secretă

22 feb. 2026, 20:23, Actualitate
Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Soția liderului comunist știa foarte bine cum să îl prepare și folosea mereu o rețetă secretă
Elena și Nicolae Ceaușescu

Suzana Andreiaș, care a lucrat ca menajeră pentru familia Ceaușescu, a vorbit în cartea sa, „La curtea lui Ceaușescu”, despre desertul preferat al Elenei Ceaușescu. Astfel, potrivit acesteia, soția liderului comunist nu numai că savura acest desert, dar știa foarte bine și cum să îl prepare și folosea mereu o rețetă secretă.

Paradoxal, deși regimul comunist nu vedea cu ochi prea buni influența bisericii asupra societății, desertul favorit al soției liderului comunist era chiar coliva, pe care o orna cu bomboane fondante, potrivit Click.

„A cerut arpacaş din ăla bun pe care l-am ales împreună cu ea, pe masă. Mi-a spus să-l spăl în nouă ape şi să-l pun la fiert cu apa cât să nu treacă peste arpacaş. «După două-trei clocote, să-i iei spuma aia de deasupra. Când vezi că s-a umflat grâul, îi pui un capac şi o cârpă deasupra. El înfloreşte. Dacă vezi că are prea multă zeamă, îl mai dai să mai fiarbă un pic, la un foc mai mic sau cu o tablă dedesubt». Mi-a spus apoi cum să toc nuca. Ştiam eu că nuca se bagă la cuptor, înainte. Cuptorul îi dădea un gust de alune. Mi-a arătat de la A până la Z. Cum să pun nucă, lămâie, rom, zahăr, vanilie, cum s-o ornez cu ciocolată deasupra, cu bomboane fondante, mi-a explicat tot”, scrie Suzana Andreiaș în cartea sa.

Rețeta de colivă a Elenei Ceaușescu

Pentru coliva preparată de Elena Ceaușescu, în perioada comunismului, este nevoie de un kilogram de arpacaș, un kilogram de miez de nuci, 250 de grame de zahăr, coaja rasă a unei lămâi și a unei portocale, scorțișoară și esență de rom după gust.

FOTO – caracter ilustrativ: Shutterstock

Pentru a pregăti coliva, trebuie să alegeți arpacașul seara și să îl spălați în nouă ape calde, după care se pune la fiert în trei litri de apă.

Apoi, când apa începe să fiarbă, trebuie să dați focul mai mic, iar oala se mișcă periodic pentru ca arpacașul să nu se lipească.

Mai departe, atunci când apa a scăzut aproape complet, se adaugă și zahărul, puțină sare și se amestecă cu o lingură de lemn.

Se mai lasă cam 5 – 10 minute la fiert, până când nu mai este apă iar bobul de grâu a „înflorit”.

Pasul următor este să răsturnați grâul fiert într-o oală smălțuită și să acoperiți totul cu un ștergar, pentru a nu face coajă.

Apoi, puteți curăța nuca, iar jumătate se va da prin mașina de tocat, în timp ce cealaltă se taie în cubulețe mai mici cu un cuțit.

A doua zi, în colivă se adaugă nuca sfărâmată și un sfert din nuca tocată. Tot atinci se adaugă și aromele, iar compoziția se amestecă bine.

La final, compoziția se aranjează în platouri, apoi se adaugă pe deasupra nuca măcinată, zahăr pudră și se ornează cu bomboane fondante, mai scrie sursa citată.

Autorul mai recomandă:

Singurele alimente pe care Elena și Nicolae Ceaușescu le consumau de Crăciun. Meniu de colecție pentru ziua festivă

De ce Nicolae Ceaușescu bea sucul doar cu paiul. Motivul din spatele acestui gest ciudat

Câți bani a făcut Ceaușescu din vânzarea sașilor din Ardeal și Banat. Adevărul despre una dintre cele mai secrete misiuni ale Securității comuniste

Jurnaliștii americani l-au comparat pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu după expunerea bannerului uriaș cu chipul său la Departamentul de Justiție

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Momentul în care un camion plin cu bușteni cade într-o prăpastie, în apropierea de stațiunea Păltiniș
20:52
Momentul în care un camion plin cu bușteni cade într-o prăpastie, în apropierea de stațiunea Păltiniș
UPDATE Un avion cu 180 de pasageri, care decolase spre Egipt, se întoarce de urgență pe Otopeni. Echipele de salvare au fost mobilizate. Celulă de criză cu spitalele din București
20:41
Un avion cu 180 de pasageri, care decolase spre Egipt, se întoarce de urgență pe Otopeni. Echipele de salvare au fost mobilizate. Celulă de criză cu spitalele din București
SCANDAL Scandal-monstru în studio la România TV. Urlete și jigniri între invitați: Împușcați-vă! Se lasă cu plângeri la CNA. De la ce a început totul
20:10
Scandal-monstru în studio la România TV. Urlete și jigniri între invitați: Împușcați-vă! Se lasă cu plângeri la CNA. De la ce a început totul
ANCHETĂ Ce meserie și câți ani are văduva lui Gabriel Cotabiță. Alina Gabriela se află în arest la domiciliu, într-un dosar de proxenetism
19:35
Ce meserie și câți ani are văduva lui Gabriel Cotabiță. Alina Gabriela se află în arest la domiciliu, într-un dosar de proxenetism
VIDEO Scandal pe Aeroportul Otopeni, la îmbarcarea într-un avion către Londra. Motivul pentru care un bărbat şi o femeie nu au fost lăsaţi să urce la bord
18:42
Scandal pe Aeroportul Otopeni, la îmbarcarea într-un avion către Londra. Motivul pentru care un bărbat şi o femeie nu au fost lăsaţi să urce la bord
REACȚIE Miruță le mulțumește primarilor PSD, PNL și AUR care au stat de vorbă cu el. „Rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică”
18:29
Miruță le mulțumește primarilor PSD, PNL și AUR care au stat de vorbă cu el. „Rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică”
Mediafax
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol are Alina Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei de închisoare dacă fac aceste lucruri banale
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvăluit harta ascunsă a modului în care gândește creierul uman
JOCURILE OLIMPICE Cum i-a ironizat Trump pe canadieni după ce SUA a obținut aurul olimpic la hochei. Trudeau: „Nu ne puteți lua țara, nici sportul”
20:33
Cum i-a ironizat Trump pe canadieni după ce SUA a obținut aurul olimpic la hochei. Trudeau: „Nu ne puteți lua țara, nici sportul”
CONTROVERSĂ Jurnaliștii americani l-au comparat pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu după expunerea bannerului uriaș cu chipul său la Departamentul de Justiție
19:51
Jurnaliștii americani l-au comparat pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu după expunerea bannerului uriaș cu chipul său la Departamentul de Justiție
SCANDAL Ambasadorul SUA în Franța a fost convocat la Paris după uciderea unui activist naționalist de către socialiști radicali
18:37
Ambasadorul SUA în Franța a fost convocat la Paris după uciderea unui activist naționalist de către socialiști radicali
SPORT FC Argeș, aproape de play-off după ce a învins Farul. Bogdan Andone, ELIMINAT de Istvan Kovacs
18:21
FC Argeș, aproape de play-off după ce a învins Farul. Bogdan Andone, ELIMINAT de Istvan Kovacs
PROTEST Studenții iranieni continuă protestele. Pentru regimul de la Teheran, au mai rămas 7 zile din ultimatumul lui Trump
18:13
Studenții iranieni continuă protestele. Pentru regimul de la Teheran, au mai rămas 7 zile din ultimatumul lui Trump
TRAGEDIE Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani
17:58
Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani

Cele mai noi

Trimite acest link pe