Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Soția liderului comunist știa foarte bine cum să îl prepare și folosea mereu o rețetă secretă

Suzana Andreiaș, care a lucrat ca menajeră pentru familia Ceaușescu, a vorbit în cartea sa, „La curtea lui Ceaușescu”, despre desertul preferat al Elenei Ceaușescu. Astfel, potrivit acesteia, soția liderului comunist nu numai că savura acest desert, dar știa foarte bine și cum să îl prepare și folosea mereu o rețetă secretă.

Paradoxal, deși regimul comunist nu vedea cu ochi prea buni influența bisericii asupra societății, desertul favorit al soției liderului comunist era chiar coliva, pe care o orna cu bomboane fondante, potrivit Click.

„A cerut arpacaş din ăla bun pe care l-am ales împreună cu ea, pe masă. Mi-a spus să-l spăl în nouă ape şi să-l pun la fiert cu apa cât să nu treacă peste arpacaş. «După două-trei clocote, să-i iei spuma aia de deasupra. Când vezi că s-a umflat grâul, îi pui un capac şi o cârpă deasupra. El înfloreşte. Dacă vezi că are prea multă zeamă, îl mai dai să mai fiarbă un pic, la un foc mai mic sau cu o tablă dedesubt». Mi-a spus apoi cum să toc nuca. Ştiam eu că nuca se bagă la cuptor, înainte. Cuptorul îi dădea un gust de alune. Mi-a arătat de la A până la Z. Cum să pun nucă, lămâie, rom, zahăr, vanilie, cum s-o ornez cu ciocolată deasupra, cu bomboane fondante, mi-a explicat tot”, scrie Suzana Andreiaș în cartea sa.

Rețeta de colivă a Elenei Ceaușescu

Pentru coliva preparată de Elena Ceaușescu, în perioada comunismului, este nevoie de un kilogram de arpacaș, un kilogram de miez de nuci, 250 de grame de zahăr, coaja rasă a unei lămâi și a unei portocale, scorțișoară și esență de rom după gust.

Pentru a pregăti coliva, trebuie să alegeți arpacașul seara și să îl spălați în nouă ape calde, după care se pune la fiert în trei litri de apă.

Apoi, când apa începe să fiarbă, trebuie să dați focul mai mic, iar oala se mișcă periodic pentru ca arpacașul să nu se lipească.

Mai departe, atunci când apa a scăzut aproape complet, se adaugă și zahărul, puțină sare și se amestecă cu o lingură de lemn.

Se mai lasă cam 5 – 10 minute la fiert, până când nu mai este apă iar bobul de grâu a „înflorit”.

Pasul următor este să răsturnați grâul fiert într-o oală smălțuită și să acoperiți totul cu un ștergar, pentru a nu face coajă.

Apoi, puteți curăța nuca, iar jumătate se va da prin mașina de tocat, în timp ce cealaltă se taie în cubulețe mai mici cu un cuțit.

A doua zi, în colivă se adaugă nuca sfărâmată și un sfert din nuca tocată. Tot atinci se adaugă și aromele, iar compoziția se amestecă bine.

La final, compoziția se aranjează în platouri, apoi se adaugă pe deasupra nuca măcinată, zahăr pudră și se ornează cu bomboane fondante, mai scrie sursa citată.

