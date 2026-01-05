Au trecut doi ani și câteva zile de la cumplita tragedie de la Ferma Dacilor, din Prahova, acolo unde 8 persoane, copii, adolescenți și un tată împreună cu cei doi fii ai săi au murit arși de vii. Locația a fost refăcută total în mai puțin de doi ani, iar pe locul incendiului devastator a apărut o piatră funerară cutremurătoare. Zilele trecute, pe 23 decembrie 2025, patronul Fermei, Cornel Dinicu, a fost trimis în judecată, fiind acuzat de „distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru”.

Surse din anturajul lui Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor din Prahova, care și-a pierdut și el fiul în tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie 2023, spun că acesta este în continuare devastat de durere.

„Nu există seară să nu viseze că vrea să se arunce în foc după cei care au pierit în incendiu, să-i salveze. Suferă enorm, nu se poate împăca cu ideea că acei îngeri nu mai sunt printre noi. Tot ce-l mai ține în picioare este credința în Dumnezeu și munca de la fermă”, spun apropiați ai lui Cornel Dinicu, în exclusivitate pentru Gândul.

Ferma Dacilor, renăscută din „propria cenușă”

În ciuda dramei cumplite prin care trece, Cornel Dinicu a avut ambiția să renască „din cenușă” Ferma Dacilor, care în prezent este o locație spectaculoasă, și foarte apreciată din punct de vedere culinar.

Cei care vizitează Ferma sunt însă cutremurați de monumentul funerar de la fața locului, acolo unde cei care și-au pierdut copiii în a doua zi de Crăciun, în 2023, au scris un mesaj extrem de emoționant:

„Suferința noastră este o fereastră prin care am văzut adevărata viață care este în adâncul sufletului. Tot ce trăim după ridicarea cu sufletul la cer a fiilor, a fiicelor și a celui care a fost bun prieten și soț este o iluzie și o fațadă ale acestui adânc. Trebuie să ne întoarcem de fiecare dată și să-i pomenim în cutremurarea tăcută a sufletelor noastre pentru care Fiul lui Dumnezeu a vrut să moară. Și dacă le rostim numele și le vedem chipurile aievea, acest lucru se întâmplă pentru că ei există cu adevărat în sufletul nostru și sunt vii. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, este mesajul cutremurător de pe piatra funerară de la locul imensei tragedii.

Cele opt victime de la Ferma Dacilor sunt trecute pe monument:

Lucian Ene

Luca Ene

Petru Ene

Victor Constantin Dinicu

Anca Florina Gavrilă

Andrei Nițescu

Constantin Adrian Marinescu

Vlad Ștefan Băiceanu

Cornel Dinicu, trimis în judecată pentru „distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru”

Un incendiu devastator soldat cu opt morţi, între care trei copii, s-a produs, în dimineaţa zilei de 26 decembrie 2023, la Ferma Dacilor din satul prahovean Tohani.

Cornel Dinicu și administratorii din acte ai complexului turistic – Cornel Dinicu, Vitomir Adrian Ristin şi Adelina Elena Ilie – sunt acuzaţi de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Zilele trecute, cei trei au fost trimiși în judecată.

Cornel Dinicu este judecat sub control judiciar.

Procurori, despre instalația electrică: Fără proiect, subdimensionată, fără protecţii care să funcţioneze adecvat

Potrivit anchetatorilor, construcţia corpului principal de clădire, care include restaurant, bucătărie şi spaţii de cazare la parter şi mansardă, a fost executată în regie proprie, fără obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire, iar demersurile şi măsurile dispuse pentru „intrarea în legalitate” au fost realizate cu încălcarea prevederilor legale.

Din cercetări a reieşit că sursa izbucnirii incendiului a fost un defect de natură electrică. Asta în condiţiile „realizării şi exploatării unei instalaţii electrice, fără proiect, subdimensionată, fără protecţii care să funcţioneze adecvat, fără corelarea puterii consumatorilor electrici cu tipurile şi secţiunile de cabluri necesare, fără corelarea sistemelor de protecţie la scurtcircuit/punere la pământ cu extinderea reţelei electrice proprii pensiunii, toate acestea conducând la susceptibilitatea încălzirii excesive până la aprinderea izolaţiei din material plastic a conductorilor electrici/ apariţiei unui defect electric de tipul scurtcircuitului”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: