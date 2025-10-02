Moșteanu explică în ce consta zidul de drone: E ideea Ursulei von der Leyen/ Nu există detalii tehnice/ E nevoie să găsim bani

Ionuț Moșteanu a explicat la Digi 24 că zidul de drone a fost inițiativa Ursulei von der Leyen, însă, momentan, nu există detalii tehnice.

„Zidul de drone este inițiativa anunțata de Ursula și propune finanțarea unor proiecte care să îmbunătățească apărarea aeriană pe flancul de Est. Vineri am avut o conferință cu partenerii europeni și toți avem nevoie de observare timpurie a dronelor și doborârea dronelor. E nevoie de un program nou de tip grant, pentru că multe țări au probleme cu bugetele și deficitele. Mingea e la Comisie.

Detaliile tehnice nu există trebuie să găsească bani, detectare și doborâre sunt obiectivele”, a declarat Ionuț Moșteanu.

