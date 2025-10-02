Moșteanu, noi DETALII despre achiziția de 214 tancuri: E nevoie de tancuri noi/ Condiția e să fie construite în România /Vedem cine vine la licitație

Utilajele de deszăpezire intervin în zona montană a județului Brașov, unde se semnalează lapoviță și NINSOARE
Ionuț Moșteanu a vorbit la Digi 24 despre achiziția celor 214 tancuri, o inițiativă ce face parte din programul de înzestrare a armatei.
„Avem 5 batalioane de tancuri, un batalion are 54 de tancuri, E nevoie de tancuri noi
Producătorii au nevoie sa le producă aici. Le vom folosi 30 de ani, e nevoie sa avem mentenanță aici. Vedem cine vine la licitație
E important sa avem tancuri de generație nouă”, a declarat Ionuț Moșteanu.
