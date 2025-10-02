Prima pagină » Actualitate » Moșteanu: „Multe țări n-au legislație să doboare drone”

Moșteanu: „Multe țări n-au legislație să doboare drone”

Ruxandra Radulescu
02 oct. 2025, 22:25, Actualitate
Moșteanu:

Ionuț Moșteanu a comentat declarațiile lui Vladimir Putin de la Valdai, în care a declarat că „există o isterie a dronelor pentru alimentarea problemelor din Vest. Militarizarea Europei este un aspect căreia Rusia îi va răspunde”.

„Trebuie să fii bine pregătit ca să descurajezi astfel de agresiuni. El este agresorul în ultimii ani, Putin. Nu noi, nu europeni. El are o tradiție de a merge peste alte țări. Rușii o duc prost economic, le mor copii. Economia o duce prost. Rafinăriile, forța Rusiei, distrusă de ucrainieni în proporție de 30%. Nu are forță, nu are cum să atace NATO”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Moșteanu, despre isteria dronelor

Moșteanu a vorbit și despre „isteria dronelor” rusești care au survolat spațiul aerian.

„Eu sunt de acord că e o isterie. E un pericol nou pentru lumea modernă. Sunt un armament nou. De foarte mulți ani de zile fac aceste lucruri și le drone care-s folosite și la supraveghere și dar pot avea și muniție, pot să lovească anumite ținte. Sunt. Nu sunt atât de noi ca poveste, însă se vorbește prea mult și foarte mult de ele.

Faptul că Putin le folosește să semene foarte multă panică în societățile noastre vestice este o realitate. Ați văzut ce au făcut în Polonia, ați văzut și la noi cu drona aia care a intrat în Dobrogea acum două săptămâni. Au fost cele din Danemarca. Multe țări nici n-au legislație să le dea jos. Eu acum, ultima perioadă, îmi dau seama. În momentul ăsta noi avem printre cele mai avansate legislații din punctul ăsta de vedere din Europa. Europenii, marea lor majoritate, nu poate să tragă în ele pe teritoriul național.

Ionuț Moșteanu: „Decizia aparține comandantului misiunii”

La întrebarea referitoare la faptul că Nicușor Dan a spus că următoarea dronă rusească care va intra pe în spațiul aerian al României va fi doborâtă, Ionuț Moșteanu a declarat:

„Sper să se întâmple așa. Decizia aparține comandantului misiunii. Din 4 iulie, de când am semnat ordinul de ministru, la intrarea neautorizată în spațiul aerian al României a dronelor, comandantul militar al operațiunii, dă acea decizie de doborâre. De la aprobare până la o da jos mai e puțină distanță”, a declarat Ionuț Moșteanu.

