În contextul pătrunderii repetate a dronelor rusești pe teritoriul României, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a admis că Armata Română nu are o unitate specializată pentru operarea dronelor. Însă, deține alte atuuri.

Pătrunderea unor drone rusești pe teritoriul țării a inflamat spațiul public, existând multe voci critice față de decizia statului de a nu riposta în fața amenințării. Joi, 2 octombrie, în cadrul unui briefing de presă, Ionuț Moșteanu a explicat din nou atitudinea ezitantă avută de autorități în acest context.

Armata Română nu dispune de operatori de drone

Deși nu avem operatori de drone, spune ministrul Apărării, Armata țării își concentrează totuși activitatea pe dezvoltarea acestor capabilități.

„N-am informație exactă despre numărul de operatori de drone. nu avem o unitate de operatori de drone”, a spus ministrul Apărării, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

„Cele mai multe drone se folosesc pentru recunoaștere și asta ajută echipamentele moderne. (…) S-a arătat cât de important este să ai ochi, privire dincolo de linia orizontului pentru diverse echipamente, de exemplu, tancuri”, a continuat Moșteanu.

Referitor la numărul de operatori de drone, ministrul Apărării a admis că aproape că nu există: „Nu am această cifră. Oricum, nu sunt foarte mulți”.

La Sibiu se creează acest tip de arme de la zero

Însă, oficialul a menționat că în structurile militare există un interes pentru dezvoltarea acestor capabilități specifice războiului de ultimă generație.

„Există un interes din partea instituțiilor de învățământ și au de a-și dezvolta aceste capabilități. Am fost la Academia Forțelor Terestre de la Sibiu recent și am văzut acolo laboratoare. Le-am văzut și laboratoarele în care creează drone de la zero, laboratoare în care testează drone în poligonul Daia”.

Privind armele de acest tip din dotarea armatei, ministrul a afirmat: „Sunt mai degrabă echipamente sofisticate, gen Bayraktar, dronele de recunoaștere și partea de FPV-urile”.

