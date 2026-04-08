Motivul pentru care o femeie din Iași, profesoară de română, a sărit în mers din mașina în care se afla, o cursă ridesharing. Șoferul a filmat totul

Motivul pentru care o femeie din Iași, profesoară de română, a sărit în mers din mașina în care se afla, o cursă ridesharing. Șoferul a filmat totul

FOTO - Captură video: Ziarul de Iași

Un incident șocant s-a petrecut în Iași, acolo unde o femeie de 44 de ani – pasageră într-o mașină de  tip ridesharing – a sărit din mers în urma unei discuții în contradictoriu cu șoferul. Incidentul incredibil a fost filmat cu telefonul mobil chiar de către șoferul mașinii de transport alternativ, un tânăr de 24 de ani.

În imagini se vede cum femeia deschide portiera din dreapta-spate a mașinii și sare, în mers, apoi cade violent pe asfalt și ajunge pe pământul de la marginea drumului. Șoferul oprește mașina și se duce la ea, femeia fiind rănită la față. Se ridică singură, discută cu șoferul și apoi se îndepărtează.

Potrivit publicației ziaruldeiasi.ro, incidentul s-ar fi petrecut pe fondul unor neînțelegeri între cei doi, în privința plății cursei. Femeia voia să plătească prin intermediul cardului bancat, în timp ce șoferul nu accepta decâr cash.

Potrivit sursei citate, bărbatul a sunat apoi la 112 și femeia rănită a ajuns la spital pentru îngrijiri. Niciunul dintre ei nu consumase alcool, potrivit polițiștilor.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă și oamenii legii încearcă să afle ce s-a întâmplat cu adevărat.

Autorul mai recomandă:

O voluntară ISU a fost grav rănită, după ce a salvat o femeie prinsă în ușile unui autobuz, la Constanța. Tânăra a fost operată

Panică într-o stație de autobuz din Iași. Un bărbat de 50 de ani a intrat în ȘOC hipotermic, după ce a căzut, dar niciun trecător nu l-a ajutat

Recomandarea video

Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore de la anunțarea armistițiului. Trump, criticat vehement în SUA: „Nu își poate controla aliații, nu poate menține pacea”
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Click
Primele imagini cu sicriul lui Mircea Lucescu la Arena Națională. Programul ceremoniei
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Cancan.ro
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un nou studiu arată că ochiul focalizează folosind și semnale de culoare, nu doar claritatea

Cele mai noi

Trimite acest link pe