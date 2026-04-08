Motivul pentru care o femeie din Iași, profesoară de română, a sărit în mers din mașina în care se afla, o cursă ridesharing. Șoferul a filmat totul

Un incident șocant s-a petrecut în Iași, acolo unde o femeie de 44 de ani – pasageră într-o mașină de tip ridesharing – a sărit din mers în urma unei discuții în contradictoriu cu șoferul. Incidentul incredibil a fost filmat cu telefonul mobil chiar de către șoferul mașinii de transport alternativ, un tânăr de 24 de ani.

În imagini se vede cum femeia deschide portiera din dreapta-spate a mașinii și sare, în mers, apoi cade violent pe asfalt și ajunge pe pământul de la marginea drumului. Șoferul oprește mașina și se duce la ea, femeia fiind rănită la față. Se ridică singură, discută cu șoferul și apoi se îndepărtează.

Potrivit publicației ziaruldeiasi.ro, incidentul s-ar fi petrecut pe fondul unor neînțelegeri între cei doi, în privința plății cursei. Femeia voia să plătească prin intermediul cardului bancat, în timp ce șoferul nu accepta decâr cash.

Potrivit sursei citate, bărbatul a sunat apoi la 112 și femeia rănită a ajuns la spital pentru îngrijiri. Niciunul dintre ei nu consumase alcool, potrivit polițiștilor.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă și oamenii legii încearcă să afle ce s-a întâmplat cu adevărat.

Autorul mai recomandă:

O voluntară ISU a fost grav rănită, după ce a salvat o femeie prinsă în ușile unui autobuz, la Constanța. Tânăra a fost operată

Panică într-o stație de autobuz din Iași. Un bărbat de 50 de ani a intrat în ȘOC hipotermic, după ce a căzut, dar niciun trecător nu l-a ajutat