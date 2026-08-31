Asfaltul s-a surpat, duminică, 30 august, sub o autoutilitară a Companiei de Apă Buzău, în timp ce angajații societății interveniseră pentru desfundarea unui colector pe o stradă. Operatorul spune că problema a apărut după numeroase intervenții și acuză locatarii de neglijență.

Cum s-a produs surparea de pe strada Privighetorilor

Incidentul a avut loc duminică, 30 august, pe strada Privighetorilor din Buzău, din cartierul Dorobanți. Acolo, angajații companiei de apă aveau de rezolvat o problemă despre care spun că se repetă mereu în zonă: canalizarea înfundată.

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În timp ce autospeciala lucra la căminul colector, asfaltul s-a surpat, iar utilajul a căzut în groapa formată în asfalt.

Surparea a afectat și rețeaua de canalizare, spun reprezentanții Companiei de apă Buzău. Echipele de intervenție au împrejmuit zona și au oprit circulația dinspre strada Columbelor către strada Privighetorilor.

Câteva zile mai devreme, pe 28 august, angajații companiei identificaseră deja o problemă la conductă.

În timpul unei operațiuni de spălare și aspirare, aceștia găsiseră un tub spart la 4 metri de căminul colector din fața blocului 24/5, în direcția străzii Columbelor.

Problemele sunt vechi: din martie 2025 până în prezent, s-au primit 51 de solicitări pentru desfundarea canalelor de pe strada Privighetorilor și a colectorului din fața blocului.

Ultima sesizare datează chiar din 20 august. O echipă a companiei a intervenit și a desfundat parțial canalul colector, dar verificările au arătat că existau probleme și la tubulatura ultimului tronson către strada Columbelor.

A fost adus un curățitor de mari dimensiuni, iar în zilele următoare au fost realizate operațiuni de spălare și aspirare.

Asta până duminică, atunci când asfaltul a cedat și utilajul a căzut în groapa formată brusc în asfalt.

Compania de Apă: „Costurile se vor regăsi în factură!”

Compania de Apă dă vina pe locatari. Autoritatea îi acuză că înfundă canalizarea cu mâncare și deșeuri, care se transformă în dopuri.

Pentru îndepărtarea acestor blocaje este nevoie de intervenții repetate și de folosirea unei presiuni foarte mari.

„Ținând cont de solicitările repetate şi insistente ale utilizatorilor pentru desfundarea canalelor, dar şi de presiunea foarte mare cu care se intervine pentru eliminarea dopurilor de grăsimi şi de şerveţele umede, utilizarea necorespunzătoare a reţelei de canalizare a fost singura cauză a incidentului produs în cartierul Dorobanţi”, a transmis pe Facebook operatorul, care se plânge că situații de acest fel apar și în alte zone din Buzău, între care Micro 3, Micro 14 și Unirii Sud, unde sunt înregistrate numeroase solicitări pentru desfundarea canalelor și colectoarelor.

Compania va trimite notificări către asociațiile de proprietari din zonele considerate cu risc și că intenționează să le informeze cu privire la suportarea costurilor pentru intervențiile provocate de folosirea necorespunzătoare a rețelei.

„Toate costurile pentru astfel de intervenţii repetate de desfundare a canalizării din cauza utilizării defectuoase a sistemului de către locatari se vor regăsi în factură! Compania de Apă Buzău va trimite notificări către asociaţiile de proprietari din zonele de risc prin care vor fi informate că vor suporta costurile intervenţiilor pentru utilizarea necorespunzătoare a canalizării”, a transmis Compania Apă Buzău.

Foto: Facebook-Compania de Apă Buzău