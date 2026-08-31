Sorin Grindeanu spune despre cazul Pahonţu că nu se va încolona în spatele celor care mâncau sarmale la Cotroceni şi acum înjură.

O publicaţie online a scris recent despre o presupusă implicare a şefului Serviciului de Protecţie şi Pază a preşedintelui în acţiuni represive în timpului Revoluţiei din 1989.

Liderului PSD, Sorin Grindeanu, i-a fost solicitat un punct de vedere, la Sinaia, luni, în cadrul unei conferinţe de presă, despre acest subiect, iar acesta a declarat că „nu veți auzi de la mine niciun fel de cauționare a unui sistem represiv și criminal comunist.”

„Să știți că în familia mea și mai exact bunicul meu, cel care m-a crescut, a fost închis și a fost torturat în perioada comunistă, a fost deținut politic. Cred că domnul Pahonțu trebuie să-și clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Ceea ce pot eu să vă spun din experiența mea personală este că Serviciul de Protecție și Pază este un serviciu de pază extrem de profesionist și este apreciat inclusiv de către partenerii externi. Mai departe, cred că trebuie să-i întrebați pe foștii președinți Băsescu și Iohannis, pe Nicușor Dan și chiar pe domnul Bolojan, care a fost președinte interimar, așa cum bine știm, vreo jumătate de an”, spune Grindeanu.

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În ceea ce priveşte dezvăluirile despre activitatea de represiune comunistă pe care ar fi desfăşurat-o şeful SPP, Grindeanu a mai spus că nu gustă acest gen de ipocrizie a „celor care mâncau sarmale la Cotroceni şi acum înjură.”