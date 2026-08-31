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Sorin Grindeanu spune despre cazul Pahonţu că nu se va încolona în spatele celor care mâncau sarmale la Cotroceni şi acum înjură

Luiza Dobrescu
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Sorin Grindeanu spune despre cazul Pahonţu că nu se va încolona în spatele celor care mâncau sarmale la Cotroceni şi acum înjură.

O publicaţie online a scris recent despre o presupusă implicare a şefului Serviciului de Protecţie şi Pază a preşedintelui în acţiuni represive în timpului Revoluţiei din 1989.

Liderului PSD, Sorin Grindeanu, i-a fost solicitat un punct de vedere, la Sinaia, luni, în cadrul unei conferinţe de presă, despre acest subiect, iar acesta a declarat că „nu veți auzi de la mine niciun fel de cauționare a unui sistem represiv și criminal comunist.”

„Să știți că în familia mea și mai exact bunicul meu, cel care m-a crescut, a fost închis și a fost torturat în perioada comunistă, a fost deținut politic.

Cred că domnul Pahonțu trebuie să-și clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Ceea ce pot eu să vă spun din experiența mea personală este că Serviciul de Protecție și Pază este un serviciu de pază extrem de profesionist și este apreciat inclusiv de către partenerii externi.

Mai departe, cred că trebuie să-i întrebați pe foștii președinți Băsescu și Iohannis, pe Nicușor Dan și chiar pe domnul Bolojan, care a fost președinte interimar, așa cum bine știm, vreo jumătate de an”, spune Grindeanu.

Grindeanu: „Dar când românii au ales de două ori un fost turnător la Securitate

În ceea ce priveşte dezvăluirile despre activitatea de represiune comunistă pe care ar fi desfăşurat-o şeful SPP, Grindeanu a mai spus că nu gustă acest gen de ipocrizie a „celor care mâncau sarmale la Cotroceni şi acum înjură.”

„După 20 de ani și la 36 de ani de la, cred că are 20 de ani Pahonțu de când e funcție, și la 36 de ani de la Revoluție avem astfel de revelații? Există astfel de descoperiri în România, dar când am avut un procuror general ca Augustin Lazăr, procuror comunist, s-a sesizat cineva care a trimis diverși condamnați politic sau când am avut un ministru al Justiției, fost procuror comunist, ca Monica Macovei, am mai avut asemenea revelații, cum le avem acuma?

Dar când românii au ales de două ori un fost turnător la Securitate, am avut asemenea revelații noi în România?

Eu să știți că această ipocrizie n-o gust absolut deloc. Da, deloc și nu mă voi încolona deloc în spatele celor care mâncau sarmale la Cotroceni și acuma înjură”.

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