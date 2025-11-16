Prima pagină » Actualitate » Mugur Isărescu a început să râdă, întrebat de cursul valutar și transmite că vremurile când euro era sub 5 lei nu se mai întorc

Mugur Isărescu a început să râdă, întrebat de cursul valutar și transmite că vremurile când euro era sub 5 lei nu se mai întorc

16 nov. 2025, 11:22, Actualitate

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a prezentat, vineri, raportul trimestrial asupra inflației, într-o conferință de presă. Întrebat însă dacă crede că am putea vedea din nou ca euro să ajungă sub pragul de 5 lei, acesta a început să râdă, după care a răspuns:

„Nu, poate e o dorință, dar nu are cum să mai coboare. Am spus că exista o perioadă de stabilitate a cursului determinată, pe de o parte, de intrările de capital, ca și intrările de fondurile europene. Eu pot să fac o declarație care, de regulă, nu o fac și nu o face nimeni la Banca Națională, o să vă spun că din vară aproape că nu am mai intervenit, am intervenit de câteva ori și am cumpărat valută, deci, ca să mențin această relativă stabilitate și ce ne arată faptul că piața valutară este stabilă.

Pot să vă fac un comentariu, fără să fiu criticat. Ne arată că piețele, piața monetară internă, piețele externe, piața valutară, sunt mulțumite cu actualul nivel al ratei dobânzii la lei, nivelul cursului de schimb, mișcările de capitaluri în și în afara Uniunii Europene, nu avem de ce s-o tulburăm, piața, adică să intrăm noi peste ea, ca să-i facem ce? O lăsăm în pace”, a declarat Mugur Isărescu.

