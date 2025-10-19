🚨 Muzeul Luvru a fost jefuit în această dimineață. Hoți înarmați au furat bijuteriile lui Napoleon. Stupoare în Franța

Un jurnalist Gândul a fotografiat bijuteriile chiar înainte ca acestea să fie furate.
Conform informațiilor BFMTV, jaful a avut loc în jurul orei 9:30. Hoții ar fi ajuns în zonă cu scutere T-Max și s-au poziționat pe partea muzeului de pe malul Senei, unde se desfășoară lucrări de construcție. Folosind un siloz de marfă extern, ar fi ajuns la ferestre și le-au spart.
În interiorul muzeului, hoții au furat apoi bijuterii, vizând vitrinele lui Napoleon și ale suveranului francez, înainte de a fugi.
Într-o declarație acordată France Inter, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că acestea sunt „bijuterii care au o reală valoare patrimonială și sunt inestimabile”.
În total, spargerea a durat șapte minute, a explicat el. Era vorba de „o echipă foarte experimentată” care „făcuse recunoaștere și acționase foarte rapid”.
Parchetul din Paris a confirmat pentru BFMTV că a fost deschisă o anchetă privind acuzațiile de furt organizat și conspirație criminală, încredințată Brigăzii Antibanditism din cadrul Departamentului de Investigații Criminale, în colaborare cu Oficiul Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale. Acesta a precizat că daunele sunt în curs de evaluare.
Ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat că jaful a avut loc duminică dimineață, în timp ce muzeul se deschidea.
„Nu au fost raportate victime. Sunt la fața locului alături de personalul muzeului și de poliție. Anchetele sunt în curs de desfășurare”, a declarat Dati într-o postare pe X.
Muzeul, care găzduiește opere de artă de renume mondial, inclusiv Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a declarat că va rămâne închis din „motive excepționale”, potrivit CNN.
Potrivit cotidianului Libération, care citează o sursă apropiată muzeului, niște persoane au instalat un siloz de marfă pe Quai François Mitterrand și au deschis o fereastră de la parter cu un ferăstrău cu lanț. Se pare că au golit două vitrine de conținut. Este vorba despre bijuteriile Napoleon și bijuteriile suveranilor. Aparent, infractorii au fugit, scrie presa franceză.
Astăzi, Louvre a fost închis de urgență după un jaf îndrăzneț. Potrivit presei franceze, hoții au furat nouă bijuterii, presupus din colecția legată de Napoleon și Josephine. Printre ele se numără diademe, broșe și coliere.
Conform informațiilor preliminare:
Ministerul Culturii francez a confirmat și el faptul jafului. Louvre rămâne închis, ancheta este în curs de desfășurare. Nu există încă informații despre soarta altor exponate (inclusiv „Mona Lisa”).
Mai mulți infractori au furat duminică dimineață bijuterii expuse la Muzeul Luvru din Paris, înainte de a fugi. Infractorii, complet mascați, au avut acces în clădirea de pe cheiul Senei, unde se desfășurau lucrări de construcție. Au folosit un lift de marfă pentru a accesa direct încăperea vizată, din Galeria Apollo.
Valoarea bijuteriilor furate este în curs de evaluare.
21 august 1911 – Mona Lisa, capodopera lui Leonardo da Vinci, a fost furată din Muzeul Luvru și a devenit cea mai faimoasă pictură din lume.
Vincenzo Peruggia lucra chiar în muzeul Luvru, a luat tabloul celebru de pe peretele unde era expus – după închiderea muzeului – l-a ascuns sub haine și a plecat cu el. A spus că a furat opera de artă „în numele naționalismului italian”. Hoțul a fost prins, în Italia, după ce îl contactase pe proprietarul unei galerii de artă. În 1913, Mona Lisa s-a întors la Paris, chiar dacă italienii spun și astăzi că ar trebui expus în Italia.
În același an, hoții au încercat să fure tabloul lui Eugene Delacroix, „Libertatea conducând poporul” (o capodoperă care înfățișează Revoluția Franceză din 1830), de la Luvru. Banda a fost prinsă înainte de a scăpa, iar tabloul a fost nevătămat.