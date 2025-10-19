🚨 Muzeul Luvru a fost jefuit în această dimineață. Hoți înarmați au furat bijuteriile lui Napoleon. Stupoare în Franța

13:28

Conform informațiilor BFMTV, jaful a avut loc în jurul orei 9:30. Hoții ar fi ajuns în zonă cu scutere T-Max și s-au poziționat pe partea muzeului de pe malul Senei, unde se desfășoară lucrări de construcție. Folosind un siloz de marfă extern, ar fi ajuns la ferestre și le-au spart.

În interiorul muzeului, hoții au furat apoi bijuterii, vizând vitrinele lui Napoleon și ale suveranului francez, înainte de a fugi.

Într-o declarație acordată France Inter, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că acestea sunt „bijuterii care au o reală valoare patrimonială și sunt inestimabile”.

În total, spargerea a durat șapte minute, a explicat el. Era vorba de „o echipă foarte experimentată” care „făcuse recunoaștere și acționase foarte rapid”.

Parchetul din Paris a confirmat pentru BFMTV că a fost deschisă o anchetă privind acuzațiile de furt organizat și conspirație criminală, încredințată Brigăzii Antibanditism din cadrul Departamentului de Investigații Criminale, în colaborare cu Oficiul Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale. Acesta a precizat că daunele sunt în curs de evaluare.