🚨 Muzeul Luvru a fost jefuit în această dimineață. Hoți înarmați au furat bijuteriile lui Napoleon. Stupoare în Franța

Cristian Lisandru
19 oct. 2025, 12:57, Actualitate
Un jurnalist Gândul a fotografiat bijuteriile înainte de a fi furate. Primele imagini

Un jurnalist Gândul a fotografiat bijuteriile chiar înainte ca acestea să fie furate.

Hoții au spart ferestrele. Au furat bijuteriile în 7 minute

Conform informațiilor BFMTV, jaful a avut loc în jurul orei 9:30. Hoții ar fi ajuns în zonă cu scutere T-Max și s-au poziționat pe partea muzeului de pe malul Senei, unde se desfășoară lucrări de construcție. Folosind un siloz de marfă extern, ar fi ajuns la ferestre și le-au spart.

În interiorul muzeului, hoții au furat apoi bijuterii, vizând vitrinele lui Napoleon și ale suveranului francez, înainte de a fugi.

Într-o declarație acordată France Inter, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că acestea sunt „bijuterii care au o reală valoare patrimonială și sunt inestimabile”.

În total, spargerea a durat șapte minute, a explicat el. Era vorba de „o echipă foarte experimentată” care „făcuse recunoaștere și acționase foarte rapid”.

Parchetul din Paris a confirmat pentru BFMTV că a fost deschisă o anchetă privind acuzațiile de furt organizat și conspirație criminală, încredințată Brigăzii Antibanditism din cadrul Departamentului de Investigații Criminale, în colaborare cu Oficiul Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale. Acesta a precizat că daunele sunt în curs de evaluare.

Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume din Paris, Franța, s-a închis – duminică – în urma unui jaf, după ce hoți înarmați au furat bijuteriile lui Napoleon.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat că jaful a avut loc duminică dimineață, în timp ce muzeul se deschidea.

„Nu au fost raportate victime. Sunt la fața locului alături de personalul muzeului și de poliție. Anchetele sunt în curs de desfășurare, a declarat Dati într-o postare pe X.

Muzeul, care găzduiește opere de artă de renume mondial, inclusiv Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a declarat va rămâne închis din „motive excepționale”, potrivit CNN. 

Potrivit cotidianului Libération, care citează o sursă apropiată muzeului, niște persoane au instalat un siloz de marfă pe Quai François Mitterrand și au deschis o fereastră de la parter cu un ferăstrău cu lanț. Se pare au golit două vitrine de conținut. Este vorba despre bijuteriile Napoleon și bijuteriile suveranilor. Aparent, infractorii au fugit, scrie presa franceză.

Bijuteriile lui Napoleon furate

Astăzi, Louvre a fost închis de urgență după un jaf îndrăzneț. Potrivit presei franceze, hoții au furat nouă bijuterii, presupus din colecția legată de Napoleon și Josephine. Printre ele se numără diademe, broșe și coliere.

Conform informațiilor preliminare:

  • Hoții au pătruns prin zona de serviciu de lângă Sena;
  • Au fugit cu scuterele spre autostrada A6;
  • Au acționat organizat, fără victime;
  • Valoarea pagubelor nu a fost încă dezvăluită.

Ministerul Culturii francez a confirmat și el faptul jafului. Louvre rămâne închis, ancheta este în curs de desfășurare. Nu există încă informații despre soarta altor exponate (inclusiv „Mona Lisa”).

Mai mulți infractori au furat duminică dimineață bijuterii expuse la Muzeul Luvru din Paris, înainte de a fugi. Infractorii, complet mascați, au avut acces în clădirea de pe cheiul Senei, unde se desfășurau lucrări de construcție. Au folosit un lift de marfă pentru a accesa direct încăperea vizată, din Galeria Apollo.

Valoarea bijuteriilor furate este în curs de evaluare.

Cum a fost furată Mona Lisa în 1911

21 august 1911 – Mona Lisa, capodopera lui Leonardo da Vinci, a fost furată din Muzeul Luvru și a devenit cea mai faimoasă pictură din lume.

  • Pictura a fost furată de Vincenzo Peruggia. Acesta a susținut că s-a îndrăgostit de Mona Lisa după ce pictura a stat timp de 2 ani pe un perete al bucătăriei sale.
  • Tabloul a fost descoperit, în cele din urmă, pentru că lui Vincenzo Peruggia i-a fost imposibil să îl vândă.

Vincenzo Peruggia lucra chiar în muzeul Luvru, a luat tabloul celebru de pe peretele unde era expus – după închiderea muzeului – l-a ascuns sub haine și a plecat cu el. A spus că a furat opera de artă „în numele naționalismului italian”. Hoțul a fost prins, în Italia, după ce îl contactase pe proprietarul unei galerii de artă. În 1913, Mona Lisa s-a întors la Paris, chiar dacă italienii spun și astăzi că ar trebui expus în Italia.

  • 1971 – Tabloul „Valul” de Gustave Courbet a fost furat de la Luvru. Furtul a fost comis de hoți profesioniști, iar tabloul nu a mai fost niciodată recuperat. Dispariția sa rămâne încă un mister.
  • 1974 – În timpul unui tur al muzeului la Tokyo, o femeie a intrat în muzeu cu vopsea spray roșie și a pulverizat-o pe geamul picturii. Datorită geamului protector, opera de artă nu a fost afectată.
  • 1983 – Din muzeul Luvru au fost furate două piese de armură renascentistă, o cască și o platoșă milaneze ornamentate, donate de familia Rothschild în 1922. Piesele au fost recuperate recuperate după 40 de ani, în 2021.

În același an, hoții au încercat să fure tabloul lui Eugene Delacroix, „Libertatea conducând poporul” (o capodoperă care înfățișează Revoluția Franceză din 1830), de la Luvru. Banda a fost prinsă înainte de a scăpa, iar tabloul a fost nevătămat.

  • 2009 – O femeie din Rusia a spart o ceașcă de ceai de Mona Lisa în semn de protest după ce i s-a refuzat cetățenia franceză. Sticla de protecție a prevenit deteriorarea.
  • 2022 – Un bărbat a mânjit Mona Lisa cu un tort în cadrul unui protest împotriva schimbărilor climatice. Opera de artă a rămas nevătămată.
  • 2024 – Activiștii de mediu au stropit cu supă geamul antiglonț care proteja Mona Lisa, ca o declarație privind agricultura durabilă. Pictura nu a fost deteriorată.

