Jurnalistul Ionuț Cristache a comentat, în dialog cu publicistul Ion Cristoiu, invitatul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, momentul în care Nicușor Dan a prezentat documentul despre anularea alegerilor în fața partenerilor europeni la summit-ul de la Copenhaga.

Gazda emisiunii, Ionuț Cristache, a precizat, referitor gestul lui Nicușor Dan, care a prezentat un document despre anulare alegerilor la Copenhaga.

„Nicușor Dan, în loc s-o pitească și să nu dezvolte tema, că s-a topit până la urmă și interesul public, trebuia s-o lase.Se umple de ridicol. Cum să printezi o însăilare de grafice în Power Point, să pleci cu ele la subraț ca un penibil. Vrem să vă prezentăm și vouă cum ne-au ars rușii”

„Eu am renunțat de mult la a răspunde pentru că orice răspuns amplifică”, a răspuns Ion Cristoiu.

