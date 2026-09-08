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Președintele Tribunalului Constanța intră sub lupa Inspecției Judiciare după plimbarea cu avionul privat în care s-ar fi aflat și Cristian Deliorga

Catalin Lupasteanu
Președintele Tribunalului Constanța intră sub lupa Inspecției Judiciare după plimbarea cu avionul privat în care s-ar fi aflat și Cristian Deliorga
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Președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru este verificat de Inspecția Judiciară după ce numele său a apărut pe lista pasagerilor care ar fi  efectuat un zbor privat pe insula grecească Mykonos.

Este de amintit că între numele vehiculate se află cel al fostului premier Victor Ponta, al judecătorului CCR Cristian Deliorga, oamenii de afaceri Gruia Stoica, Ion Virgil Lixandru și Gabriel Cârstocea dar și cel al fostului ministru Nicolae Bănicioiu.

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Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind participarea domnului judecător Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, la o deplasare cu un avion privat, alături de persoane din mediul politic și de afaceri, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor cu privire la potențiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, anunță, oficial instituția.

Ce spune Florin Manole

Deputatul PSD Florin Manole a venit luni cu explicații după ce în spațiul public au apărut informații privind deplasarea sa, dar și a altor politicieni, cu un avion privat pe insula grecească Mykonos, în luna iulie. Fostul ministru al Muncii susține că a participat la o delegație economică organizată de Camera de Comerț și Industrie a României, care a suportat toate costurile deplasării.

Florin Manole: Am participat pentru temele privind legislația muncii

Florin Manole a explicat că prezența sa în delegația economică a avut legătură cu experiența sa profesională și cu subiectele privind legislația muncii. Fostul ministru al muncii susține că deplasarea a avut loc într-o singură zi și că nu au fost folosite fonduri publice pentru organizarea acesteia.

„Delegația economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României care a acoperit și toate costurile aferente. Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente.

Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile.

Consider că este absolut legitim să răspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești”, a transmis presei Florin Manole.

Florin Manole

Florin Manole

PNL a cerut explicații despre „deplasarea de lux” la Mykonos

Precizările deputatului PSD vin după ce PNL a cerut social-democraților să explice public deplasarea la Mykonos a fostului ministru al Muncii. Liberalii au susținut că, alături de acesta, în avion s-au aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri.

„PSD și participanții trebuie să explice scopul real al călătoriei, de ce au fost suportate aceste cheltuieli și în baza căror criterii au fost selectați pasagerii. Fostul ministru PSD, Petre-Florin Manole, care deplânge public situația profesorilor, medicilor, pensionarilor și a tinerilor fără locuri de muncă, trebuie să explice cum se împacă acest discurs cu deplasările într-un avion privat către Mykonos, supranumită ‘insula bogaților’. Toți participanții, inclusiv Victor Ponta, prietenul PSD din Parlament, trebuie să ofere explicații clare. Presa estimează că zborul cu avionul privat putea costa aproximativ 50.000 de euro. Informațiile apărute ulterior arată că una din deplasări ar fi fost plătită de Camera de Comerț și Industrie a României”, preciza PNL.

Președintele Camerei de Comerț a României susține că nu a folosit bani din bugetul de stat pentru călătorie

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a confirmat plata cursei aeriene și a susținut că scopul a fost o întrevedere cu investitori din Statele Unite ale Americii. Acesta a menționat că prezența magistraților s-a bazat pe relații vechi de amiciție.

Acesta a subliniat că este o instituție privată, neguvernamentală, care nu utilizează fonduri publice și nu a beneficiat niciodată de alocări de la bugetul de stat.  Daraban a mai explicat că utilizează de peste patru ani contracte-cadru pentru transport aerian încheiate cu operatori precum Toyo Aviation. În aceste situații, tariful este calculat în funcție de orele de zbor și rămâne același indiferent de numărul persoanelor aflate la bord, fără costuri suplimentare.

„Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) face următoarele precizări cu privire la informațiile apărute în spațiul public  referitoare la o deplasare externă efectuată la data de 8 iulie 2026. CCIR este o instituție privată, neguvernamentală, care nu utilizează fonduri publice și care nu a beneficiat niciodată de alocări de la bugetul de stat. Toate cheltuielile instituției, inclusiv cele aferente deplasărilor externe, sunt susținute din venituri proprii. Deplasarea la care se face referire a avut ca scop o reuniune cu parteneri din afara Europei, aflați în acea perioadă în regiune, opțiune care a permis realizarea contactului direct într-un interval de timp redus. CCIR utilizează de peste patru ani contracte-cadru de transport aerian încheiate cu operatorii, de genul Toyo Aviation, iar în aceste situații tariful se calculează pe ore de zbor și este identic indiferent de numărul persoanelor aflate la bord, fără alte costuri suplimentare”, a susținut Mihai Daraban pentru Newscenter.

Mihai Dărăban: Există viață și în afara profesiei

Întrebat de G4Media despre prezența unui judecător al Curții Constituționale și a unui președinte de instanță într-un avion privat achitat de o entitate privată, alături de mai mulți oameni de afaceri, printre care și o persoană condamnată, Mihai Daraban a declarat că aceștia sunt prietenii săi și că „există viață și în afara profesiei”.

La rândul său, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a confirmat pentru G4Media că deplasarea a fost organizată și finanțată de Camera de Comerț a României, enititate care nu este finanțată din bani publici.

În ceea ce privește participarea lui Florin Manole la întâlnirea cu oamenii de afaceri americani, Mihai Daraban a explicat că aceștia au dorit să afle informații despre legislația muncii din România, nivelul taxelor, drepturile și protecția angajaților, dar și procedurile privind eventualele concedieri. Potrivit acestuia, experiența lui Manole ca fost ministru al Muncii i-a permis să ofere datele solicitate.

Avionul a decolat de pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu din București către destinația elenă. La bordul aeronavei s-au aflat treisprezece pasageri, printre care fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al Muncii Petre-Florin Manole, senatorul UDMR István-Loránt Antal și oamenii de afaceri Gruia Stoica, condamnat definitiv în trecut, Florin Cârstocea și Ion Virgil Lixandru. De asemenea, pe listă au figurat directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Stelian Mîndrescu, și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban.

Alt scandal în CCR: Întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Bolojan

Recent, un alt judecător de la CCR a fost implicat într-o controversă după ce președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, s-a întâlnit cu premierul interimar Ilie Bolojan, într-un birou din Parlament. Întâlnirea a avut loc cu doar câteva zile înainte ca CCR să dezbată o sesizare privind Legea integrității și a stârnit reacții în sistemul judiciar.

Mai mulți președinți ai curților de apel, dar și reprezentanți ai CSM, au cerut explicații privind întrevederea și au invocat necesitatea respectării independenței, imparțialității și transparenței în activitatea Curții Constituționale.

Tănăsescu a susținut ulterior că discuția cu Bolojan nu a vizat dosarele aflate pe rolul CCR, ci probleme administrative legate de spațiile de care instituția avea nevoie. Bolojan a declarat, la rândul său, că întâlnirea a avut un caracter instituțional și că nu vede nicio problemă în această întrevedere.

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