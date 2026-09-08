Politico: Paradoxul războiului: porumbul american poate ajunge mai ieftin în UE decât cel din Ucraina. Lovitură de 10 miliarde de dolari pentru Kiev

Seceta obligă UE să caute milioane de tone suplimentare de porumb, dar atacurile Rusiei blochează principala rută de export a Ucrainei. Paradoxal, cerealele americane pot ajunge mai ușor în Europa, iar fermierii din SUA ar putea câștiga contracte uriașe pe bătrânul continent.

Europa are nevoie urgentă de milioane de tone suplimentare de porumb, iar Ucraina, unul dintre cei mai mari producători agricoli ai continentului, are cerealele pe care cumpărătorii europeni le caută. Numai că războiul a răsturnat logica geografică a comerțului.

Atacurile rusești au blocat în mare măsură cea mai ieftină rută ucraineană de export prin Marea Neagră, iar transportul unor volume uriașe cu trenurile și camioanele este lent și scump. Rezultatul este un paradox cu o miză de miliarde: porumbul american transportat peste Atlantic poate ajunge mai competitiv în anumite regiuni ale UE decât cerealele produse chiar la granița Uniunii Europene, scrie Politico.eu.

Problema începe pe câmpurile europene.

Căldura excesivă și lipsa precipitațiilor au afectat puternic culturile de porumb din unele regiuni ale Europei Centrale și de Vest, reducând producția internă cu aproximativ 10 milioane de tone. Deficitul trebuie acoperit din importuri, în special pentru industria zootehnică, unde porumbul reprezintă o componentă importantă a hranei pentru porci, păsări și bovine.

Uniunea Europeană estimează că va importa aproximativ 25 de milioane de tone metrice de porumb între iulie 2026 și iunie 2027, față de 19,3 milioane de tone în precedentele 12 luni.

„Ucraina furnizează de obicei aproximativ jumătate din porumbul importat de blocul comunitar”, a explicat Louise Bogey, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pentru agricultură.

În condiții normale, deficitul actual ar reprezenta o oportunitate comercială uriașă pentru fermierii ucraineni. Numai că una dintre principalele infrastructuri care făceau posibil acest comerț nu mai funcționează la capacitatea obișnuită.

Un val de atacuri rusești asupra porturilor și navelor civile, desfășurat la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, a provocat o oprire de facto a unei mari părți a exporturilor agricole prin porturile din regiunea Odesa.

Consecințele pentru economia ucraineană pot fi dramatice. Dacă ruta prin Marea Neagră rămâne blocată, cel puțin 30 de milioane de tone de produse agricole, evaluate la peste 10 miliarde de dolari, riscă să nu mai poată fi exportate.

„Aceasta ar putea duce la o scădere de până la 5% a PIB-ului”, a avertizat Taras Vysotskyi, ministrul Agriculturii din Ucraina, pentru POLITICO.

Impactul ar fi enorm pentru o economie deja fragilizată de război și pentru care Fondul Monetar Internațional estimează o creștere de numai 1-1,6% în 2026. Dar problema nu se termină odată cu actuala recoltă. Dacă fermierii nu își pot vinde producția și nu încasează banii necesari finanțării următorului sezon agricol, Ucraina riscă să intre într-un cerc economic periculos.

Vysotskyi estimează că până la 7 milioane de hectare de teren agricol ar putea rămâne neînsămânțate în sezonul următor.

Porumbul american poate traversa Atlanticul mai ieftin decât ajunge cel ucrainean în vestul Europei

Blocarea porturilor scoate în evidență una dintre regulile fundamentale ale comerțului cu cereale: distanța geografică nu este singurul lucru care contează.

Porumbul este transportat în cantități uriașe, are o valoare relativ redusă raportată la fiecare tonă și ocupă mult spațiu. Din acest motiv, costul logistic poate decide cine câștigă contractul.

Înaintea actualelor perturbări, aproximativ 90% din exporturile agricole ale Ucrainei treceau prin porturile maritime, inclusiv volume importante destinate cumpărătorilor din Spania, Italia și Țările de Jos.

„Era cea mai ieftină metodă”, a explicat Vysotskyi.

Alternative există, dar au limite serioase.

Căile ferate, transportul rutier și porturile dunărene permit Ucrainei să continue exporturile, însă nu pot substitui rapid capacitatea uriașă oferită de Marea Neagră.

În august, Ucraina a reușit să exporte doar aproximativ o treime din volumul pe care l-ar fi putut comercializa în condiții normale.

Mai există și problema prețului.

Asociația ucraineană a industriei agroalimentare UCAB estimează că înlocuirea transportului maritim cu rute alternative adaugă aproximativ 41 de euro la costul fiecărei tone. Raportat la cantitățile care trebuie redirecționate, factura suplimentară ar putea depăși 1,1 miliarde de euro.

Geografia agricolă a Europei complică și mai mult situația.

O parte importantă a deficitului de porumb se află în Europa Centrală și de Vest, iar cumpărătorii din aceste regiuni sunt obișnuiți să primească volume masive de cereale direct în porturi. Transportarea aceleiași cantități din Ucraina cu trenurile și camioanele, traversând continentul, poate deveni mai scumpă decât aducerea cerealelor cu nave din cealaltă parte a Atlanticului.

Astfel apare paradoxul: porumbul din SUA sau America de Sud poate avea un traseu comercial mai simplu către anumite piețe europene decât porumbul ucrainean.

Alexander Döring spune că această schimbare este deja vizibilă. Cumpărătorii europeni caută în principal furnizori din America de Nord și America de Sud pentru a acoperi creșterea importurilor, a explicat Alexander Döring, secretarul general al FEFAC, organizația care reprezintă industria europeană a hranei pentru animale.

Potrivit organizației, Ucraina are în actualele condiții șanse reduse să furnizeze cea mai mare parte a volumelor suplimentare de care are nevoie Europa. Iar SUA au început deja să profite de situație.

Ajutat de o recoltă americană abundentă și de prețuri competitive, porumbul din SUA a reprezentat peste două cincimi din importurile europene în lunile iulie și august, depășind Ucraina. Continuarea perturbărilor din Marea Neagră ar putea împinge și mai multe contracte către producătorii americani.

Pentru Donald Trump, rezultatul ar veni într-un moment politic favorabil.

Președintele american a transformat creșterea exporturilor agricole într-un element important al strategiei sale comerciale, iar câștigarea unei cote mai mari din piața europeană ar reprezenta o veste bună pentru fermierii americani. Aceștia se confruntă deja cu presiunea costurilor mai mari pentru combustibili și îngrășăminte, amplificată de perturbarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz în contextul războiului cu Iranul.

O eventuală victorie comercială în Europa ar veni însă mai puțin din politica tarifară a administrației Trump și mai mult din combinația dintre seceta europeană, recolta bogată din SUA și blocarea de către Rusia a rutelor maritime ucrainene.

Fermierii europeni, împărțiți: crescătorii vor porumb ieftin, producătorii se tem de el

Creșterea importurilor scoate din nou la suprafață una dintre marile diviziuni ale agriculturii europene.

Pentru crescătorii de animale, cerealele mai ieftine înseamnă costuri mai mici. Pentru fermierii care cultivă cereale în interiorul UE, aceleași importuri pot însemna însă scăderea prețurilor și diminuarea veniturilor.

În Spania, una dintre piețele importante pentru porumbul destinat furajelor, situația crescătorilor de porci este deja dificilă. Miguel Ángel Higuera a descris condițiile din acest an drept „teribile”, a declarat directorul asociației spaniole a producătorilor de porci ANPROGAPOR.

Potrivit lui, crescătorii au ajuns să-și vândă animalele sub costul de producție, iar accesul la cantități mai mari de porumb ucrainean ar putea reduce factura pentru furaje.

Fermierii spanioli din sectorul porcin ar susține, prin urmare, creșterea importurilor din Ucraina. Dar chiar și această soluție are limite.

„Nu va fi suficient”, a avertizat Higuera.

De cealaltă parte se află producătorii europeni de cereale.

Tensiunile au apărut încă din primii ani ai invaziei ruse la scară largă, când cantități importante de produse agricole ucrainene au intrat pe piețele statelor vecine, iar fermierii locali au acuzat că importurile le împing prețurile în jos.

Polonia, Ungaria și Slovacia mențin restricții unilaterale asupra unor produse agricole provenite din Ucraina.

Industria europeană de profil avertizează că barierele naționale complică suplimentar transportul cerealelor ucrainene către regiunile UE care au nevoie de ele.

Flora Dewar susține că restricțiile fragmentează piața unică și afectează libera circulație a mărfurilor, potrivit directoarei pentru politică comercială a COCERAL, organizație care reprezintă comercianții europeni de cereale.

Pentru Kiev, redeschiderea unei rute maritime sigure rămâne astfel esențială.

Autoritățile ucrainene analizează atât variante diplomatice, cât și măsuri de securitate pentru restabilirea transporturilor prin Marea Neagră, însă eventualele negocieri se află încă într-o etapă preliminară.

În paralel, Ucraina colaborează cu România și Polonia pentru creșterea volumelor transportate prin coridoarele terestre și pe Dunăre.