România a înregistrat cea mai mare scădere economică din Uniunea Europeană, arată ultimele date publicate de Eurostat. „Rețeta Bolojan” ne trimite la polul opus față de tendința europeană, Produsul Intern Brut (PIB) fiind, în trimestrul al doilea din 2026, cu 2% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a Produsului Intern Brut (PIB) din Uniunea Europeană. În trimestrul al doilea din 2026, economia a fost cu 2% sub nivelul din aceeași perioadă din 2025. La nivelul Uniunii Europene, Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 1,4%. România a înregistrat și cea mai mare scădere anuală a ocupării forței de muncă din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat.

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România a înregistrat cea mai mare scădere economică din regiune

Eurostat arată că economia României evoluează în sens opus față de cea europeană. În trimestrul al doilea din 2026, Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a crescut cu 1,4% față de anul trecut, iar zona euro cu 1,2%. România a înregistrat o scădere de 2%. România are cea mai slabă evoluție anuală dintre statele din Uniunea Europeană. Irlanda este singura altă țară din UE aflată pe minus, cu o scădere de 0,4%.

România este mult în urma economiilor din regiune. Bulgaria a crescut cu 2,8%, Polonia cu 3,8%, iar Slovenia cu 4,8%. Media Uniunii Europene a fost de 1,4%, față de -2% în România. În plus, economia europeană a accelerat în trimestrul al doilea, iar Produsul Intern Brut a crescut cu 0,7% față de trimestrul anterior.

Economia României s-a deteriorat rapid în ultimele trimestre. Creșterea anuală de 1,4% din Trimestrul 3 (T3) 2025 a fost urmată de scăderi de 1,4% în Trimestrul 4 (T4), 1,1% în Trimestrul 1 (T1) 2026 și 2% în Trimestrul 2 (T2). Practic, România are 3 trimestre consecutive de declin anual. Față de trimestrul anterior, PIB-ul a scăzut cu 1,9% în Trimestrul (T4) și cu 0,1% în Trimestrul 1 (T1), înainte de a stagna în Trimestrul 2 (T2).

Produsul Intern Brut (PIB) se află în cădere liberă

Produsul Intern Brut (PIB) al României a scăzut cu 1,6% în termeni reali în primul semestru din 2026. În prețuri curente, acesta a ajuns la 1,023 trilioane de lei, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). Cele mai mari scăderi au fost în comerț, transport, hoteluri și restaurante, cu 3,9%. Industria a coborât cu 2,9%, iar informațiile și comunicațiile cu 3,5%. Sectorul imobiliar a scăzut cu 4,5%, iar administrația publică, educația și sănătatea cu 1,7%.

Avertismentul lansat de Consiliul Fiscal

Consiliul Fiscal avertizează că deficitul bugetar ar putea ajunge la 5,5% din Produsul Intern Brut în 2027. Estimarea depășește ușor ținta Guvernului. Instituția recomandă prudență la majorarea salariilor și pensiilor, iar cheltuielile nu ar trebui să crească mai repede decât Produsul Intern Brut nominal. Mai multe informații AICI.

Sursă foto: Eurostat, Shutterstock, colaj Gândul