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Tsunami după victoria AfD? Ștefan Popescu: Mă tem de o radicalizare în Europa

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Victoria fără drept de apel al formațiunii de dreapta AfD în landul Saxonia-Anhalt creează o breșă ideologică în Germania, dar aceasta se poate extinde și în Europa, susține analistul de politică externă Ștefan Popescu, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! Forțată de noua realitate politică, Germania va fi nevoită să ia măsuri radicale pe plan extern, inclusiv în ceea ce privește războiul din Ucraina. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de Youtube.

În viziunea cunoscutului analist de politică externă, odată cu reușita AfD în landul Saxonia-Anhalt, jocul politic se rescrie total. Astfel, se dă semnalul unei abordări mai radicale în direcția naționalismului, a explicat Ștefan Popescu în studioul Gândul.

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Totuși, aparent, se vor face eforturi mai ales în direcția politicii externe, care să distragă atenția de la involuția forțelor progresiste odată cu semnalul clar din Saxonia-Anhalt și de la problemele economice.

Mi-este teamă de o deplasare a competiției electorale în plan extern. Adică o radicalizare a politicii externe germane, a unor opțiuni vizavi și de războiul din Ucraina. Pentru că există o tendință pe care o știm, duci în exterior atunci când ai o criză internă. Astfel încât pe plan extern nu mai întâlnești nici șomaj, nici prețurile la energie. Ci ai inamicul extern.

Merz, taxat pentru demagogie

Invitatul a comentat și poziția cancelarului Friedrich Merz față de presupusa dronă rusească de la Leipzig, poziție taxată de electorat.

Rețineți declarația domnului Merz, foarte generoasă, apropo de ceea ce s-a întâmplat la Leipzig, adică în ziua votului.

Țoiu a greșit, susține politologul

În aceeași intervenție, politologul a criticat inițiativa MAE, prin ministrul de Externe Oana Țoiu, de a cere suspendarea dreptului de veto al României la Bruxelles. Ștefan Popescu apreciază că astfel a fost pusă în pericol securitatea națională.

„(Țoiu) A vulnerabilizat, fără îndoială, securitatea națională a României. Pentru că una este să-l chemi a treia țară adică după Germania și Franța. Trebuie să te uiți și unde te afli din punct de vedere geografic și ce vulnerabilități ai”.

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