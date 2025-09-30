Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent”

Nicușor Dan a vorbit despre disponibilizarea a 20% dintre angajații din admisnitrația publică și locală și a precizat că în timpul mandatului său se va ajunge la acest procent în privința concedierilor.

„Am avut o mică dezbatere cu dnul. Simion pe subiectul ăsta. Vorbim de funcționari din Administrație, nu vorbim de Poliție, Sănătate, Educație. Acei 20%, s-au referit doar la funcționari din Administrația centrală și locală, nu la tot sectorul bugetar.

În acest interval de trei ani și jumătate cât au rămas până la următoarele alegeri, cred că ne vom apropia de acest procent”