Nicușor Dan, întâlnire CONTROVERSATĂ la Chișinău cu omul lui Băsescu. Cine e Ștefan Florescu, ACUZAT de mită electorală și declarat incompatibil de ANI

Nicușor Dan, președintele României, s-a pozat, în cadrul vizitei la Chișinău, alături de nimeni altul decât Ștefan Florescu, fost candidat la primăria sectorului 6 în 2012, acuzat de mită electorală și considerat incompatibil de către inspectorii ANI. În 2024, Ștefan Florescu figura ca membru al Partidului Mișcarea Populară, președinte al filialei sector 6.

În timpul vizitei la Chișinău, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit și cu Ștefan Florescu, fost șef al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 București și un personaj controversat de pe scena politică din România.

Dovada interacțiunii prietenoase dintre cei doi este chiar fotografia publicată de Florescu pe pagina de Facebook, în care s-a pozat alături de Nicușor Dan, dar și de Maia Sandu, în cadrul vizitei recente a șefului de stat la Chișinău. Ștefan Florescu este, însă, un vechi susținător al actualului președinte, încă de pe vremea când acesta și-a depus candidatura pentru Cotroceni.

În 2024, Ștefan Florescu figura în funcția de președinte a filialei sector 6, din cadrul partidului Mișcarea Populară, înființat de Traian Băsescu.

În 2012, Florescu a candidat pentru funcția de primar al Sectorului 6 al Capitalei, cu o campanie care a frizat ridicolul. Pentru a-i convinge pe cetățeni să-l voteze, acesta a publicat un calendar creștin-ortodox, în care și-a imprimat propriul său chip alături de sfinți.

Florescu, înregistrat în timp ce ar fi încercat să dea mită în campania electorală

În timpul campaniei electorale din 2012 pentru primăria Sectorului 6, a ieșit la suprafață o înregistrate audio din care se înțelege că Ștefan Florescu ar fi dat mită pentru a fi votat, potrivit QMagazine.

Conform înregistrării, interlocutorul îi propune lui Florescu să-i dea pe cineva pentru ca atunci când “iese fraieru’ de la vot și ne arată proba, face poza cu telefonul, să le dăm ce le dăm”, candidatul răspunde: “Da, mă, da, nu e problemă, e rezolvată, da!”

În consecință, mai mulți alegători din sectorul 6 au depus plângere penală â la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sub acuzația de “tentativă de dare de mită”.

Ștefan Florescu, declarat incompatibil de ANI

Candidatura lui Ștefan Florescu a devenit și mai controversată, după ce inspectorii Agenției Naționale de Integritate au declarat că acesta s-a aflat în „incompatibilitate”, timp de trei ani, în perioada 24 iulie 2009 – 20 martie 2012, când a deținut simultan funcția de director al Administrației Piețelor din Sectorul 4, cea administrator la trei societăți comerciale, dar și cea de președinte al filialei Partidului Conservator Sector 6.

„Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani. În cazul în care persoana nu mai ocupa o funcție sau o demnitate publică la data constatării starii de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data ramânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate”, arată ANI.

Ștefan Florescu un susținător înfocat al lui Nicușor Dan

De-a lungul timpului, Ștefan Florescu nu a ezitat să-și manifeste susținerea față de Nicușor Dan, încă de pe vremea când fostul edil al Bucureștiului era în plină campanie pentru președinția României.

Ștefan Florescu și Nicușor Dan s-au întâlnit și pe 21 iulie, iar momentul a fost imortalizat și postat pe pagina sa de Facebook.

Ștefan Florescu a fost prezent și la ceremonia de învestire în funcția de președinte a lui Nicușor Dan, când cei doi s-au întâlnit din nou.

Ștefan Florescu, președintele filialei sector 6 a partidului Mișcarea Populară, înființat de Traian Băsescu

În prezent, potrivit declarației de avere din 2024, Ștefan Florescu ocupă și funcția de președinte al filialei sector 6 a partidului Mișcarea Populară înființat de Traian Băsescu.

În ciuda problemelor legale întâmpinate în timpul campaniei electorale din 2012, Florescu a continuat să ocupe poziții solide la vârful Administrației, începând cu 2022, potrivit site-ului Agenției Naționale de Integritate.

În iunie 2022, acesta a fost consilier local la primăria Sectorului 6, apoi în luna septembrie a aceluiași an a devenit Director General Adjunct la Administrația Străzilor, în cadrul aceluiași sector.

Ștefan Florescu a continuat, atât în 2023, cât și în 2024, să ocupe funcția de consilier local și director General Adjunct la Administrația Străzilor, la sectorul 6.

FOTO: Facebook

