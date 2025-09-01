Prima pagină » Știri politice » Bolojan merge, iar, cu ASUMAREA, în Parlament. PSD nu este de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor – AMENDAMENTE

🚨 Bolojan merge, iar, cu ASUMAREA, în Parlament. PSD nu este de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor – AMENDAMENTE

Olga Borșcevschi
01 sept. 2025, 08:10, Știri politice
Bolojan merge, iar, cu ASUMAREA, în Parlament. PSD nu este de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor – AMENDAMENTE
Actualizări
13:08

5 ședințe de plen, 5 angajări de răspundere și 4 moțiuni separate / PROCEDURA angajării

Cum se desfășoară angajarea răspunderii, într-un caz unic în istoria parlamentarismului românesc.

Ilie Bolojan a spart Pachetul II în 5 bucăți și își va angaja răspunderea, în fața Parlamentului, separat, pe cele 5.

Astfel, potrivit procedurii, diseară, la plenul comun, președintele de ședință va deschide prima ședință, după adoptarea ordinii de zi, va da cuvântul premierului Bolojan, care își va rosti discursul de angajare a răspunderii.

Urmează declarațiilor politice, potrivit timpilor alocați. Apoi, președintele va încheia ședința și va deschide alta, care se va desfășura în același fel.

AUR depune 4 moțiuni de cenzură/ Excepția: Reforma pensiilor magistraților

Opoziția a anunțat deja că va depune moțiuni, chiar dacă regulamentul spune că este înregistrată doar una pe sesiune.

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, anunță luni că partidul pe care îl reprezintă va depune 4 moțiuni de cenzură, excepția fiind reforma pensiilor magistraților.

„Vom depune 4 moțiuni. Nu vom depune moțiune pentru pensiile magistraților, pentru că am depus amendamente care îmbunătățesc forma Guvernului și noi suntem pentru înăsprirea condițiilor pentru pensionarea specială a magistraților”, precizează Peiu.

12:16

PNL sugerează o posibilă ieșire de la guvernare/ Ciprian Ciucu: „Viitorul este incert”

După ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției de duminică, din cauza neînțelegerilor pe reforma administrației locale, amânată după jumătatea lunii septembrie, PNL postează luni pe pagina sa de Facebook un mesaj cu subînțeles pentru partenerii de guvernare.

„Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”, transmite Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL.

12:00

Ședința coaliției a început. Negocieri pe amendamente

Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) și Dominic Fritz (USR) dezbat amendamentele la Pachetul II fiscal. Ședința coaliției a început la ora 12:00.

La discuții participă, printre alții, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu și vicepremierul Marian Neacșu.

După ședința coaliției, Guvernul va adopta forma finală a celor 5 proiecte de lege. Apoi, Bolojan va merge în Parlament, luni după-amiază, pentru procedura de angajare a răspunderii.

10:41

USR cere ca bonusul directorilor de instituții autonome să se acorde doar după ce coborâm sub 3% deficit - AMENDAMENTE

USR propune eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social.

„Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile, susțin reprezentanții USR.

Amendamentele USR la pachetul 2 de măsuri:

•⁠ ⁠Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.
•⁠ ⁠Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.
•⁠ ⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR.
•⁠ ⁠Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare. Asta presupune cheltuieli suplimentare și, deși e o perioadă de restrângeri bugetare aici, ne costă mai mult dacă nu facem aceste monitorizări: decese sau intervenții medicale mai scumpe când e prea târziu.
•⁠ ⁠Mai sunt o serie de amendamente tehnice.

10:25

PSD nu este de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor (IMCA) și cer ca regugiații ucraineni să plăteasca CASS pe ajutoarele acordate de statul român - AMENDAMENTE

Grupul PSD a depus o listă cu amendamente la pachetul II fiscal care se vor discuta de la ora 12 într-o ședință a coaliției. Unul dintre ele se referă la reintroducerea impozitului de 1% a companiilor cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane (IMCA), după ce forma adoptată de Executiv prevedea eliminarea lui.

„Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat companiilor care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro este o formă de protecție a veniturilor fiscale, astfel încât statul să încaseze din impozitul pe profit nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri a acestora. În actualul context fiscal-bugetar considerăm inoportună renunțarea la venituri fiscale certe, care au un impact de 1,2 miliarde lei. Mai mult decât atât, abordarea de a abroga acest impozit, în contextul în care taxele și impozitele pe companiile mici sau pe populație cresc, creează o discriminare fiscală, îndepărtându-se de la principiul echității fiscale. În acest sens, propunem eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA”, se arată în amendamentul PSD.

De asemenea, social-democrații propun ca refugiații ucraineni, migranții și apatrizii să plătească CASS pentru toate sumele acordate de statul român.

Vezi amendamentele PSD – AICI

Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19.00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. 

Ședințele comune ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea loc luni, de la ora 19.00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite.

Pentru cele 5 pachete, adoptate vineri, Guvernul se va reuni într-o nouă ședință luni, la ora 16.00, pentru a analiza amendamentele propuse.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că ședința Executivului va fi precedată de o reuniune a coaliției, la ora 12.00, având același scop, revizuirea amendamentelor.

La ora 19.00 va avea loc procedura angajării răspunderii în Parlament.

În aceste condiții, premierul Bolojan nu va putea merge la Constanța, pentru a se întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va face luni, 1 septembrie, o vizită în România.

Guvernul a aprobat, vineri, pachetul 2 de măsuri de austeritate. Deși acesta a fost împărțit în șase legi separate, doar cinci dintre ele au fost adoptate în ședința de vineri, pentru că pachetul de măsuri pentru administrația locală a fost scos de pe ordinea de zi.

Pachetul doi se referă, în principal, la:

Foto colaj: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
13:04
Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
POLITICĂ PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente
12:17
PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente
VIDEO Călin Georgescu, ATAC la adresa guvernului Bolojan, din fața Judecătoriei: „Au semănat sărăcie și minciună”. Mesajul fostului candidat pentru PSD
10:59
Călin Georgescu, ATAC la adresa guvernului Bolojan, din fața Judecătoriei: „Au semănat sărăcie și minciună”. Mesajul fostului candidat pentru PSD
POLITICĂ 🚨 ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
09:00
🚨 ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
POLITICĂ Angajații din Primăria Baia Mare merg la bogați, pe bani publici, ca să învețe cum stă treaba cu săracii
08:44
Angajații din Primăria Baia Mare merg la bogați, pe bani publici, ca să învețe cum stă treaba cu săracii
EXCLUSIV Daniel David, pentru Gândul: Educația mai are nevoie de 2 miliarde lei / De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului
08:00
Daniel David, pentru Gândul: Educația mai are nevoie de 2 miliarde lei / De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului
Mediafax
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat începând de astăzi. Amenzile cresc și ele
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Evz.ro
Nuțu Cămătaru zice că n-a amenințat oamenii că îi dă la lei. „Doar o istorie inventată”
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Mihaela Rădulescu, surprinsă în România la o lună după moartea lui Felix Baumgartner! Cum s-a afișat vedeta și cu cine a fost fotografiată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
De ce tot mai mulți copii se îndepărtează de părinți
ACTUALITATE Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
13:01
Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
VIDEO FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori
12:34
FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori
EXTERNE Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
12:34
Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
VIDEO Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
12:33
Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
ACTUALITATE SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America
12:17
SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America
ACTUALITATE Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit
11:55
Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit