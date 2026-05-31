Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj românilor de pretutindeni, în zi aniversară. Ziua Românilor de Pretutindeni este sărbătorită în fiecare an în ultima duminică din luna mai, conform Legii nr. 101/2015.

„România trebuie să rămână aproape de cetățenii săi oriunde s-ar afla” transmite Ilie Bolojan celor aproape 6 milioane de români(5,7 milioane) care au ales să trăiască în afara graniţelor ţării.

„De Ziua Românilor de Pretutindeni, le transmit tuturor românilor aflați peste hotare respectul și recunoștința mea pentru modul în care păstrează vie legătura cu România. Prin ceea ce faceți zi de zi, prin valorile pe care le transmiteți copiilor voștri și prin felul în care reprezentați țara noastră, contribuiți la imaginea și puterea comunității românești din întreaga lume. Știu că drumul departe de casă vine adesea cu sacrificii și încercări. Tocmai de aceea, România trebuie să rămână aproape de cetățenii săi oriunde s-ar afla, să îi asculte și să construiască punți reale de sprijin și colaborare. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și pentru faptul că nu uitați niciodată de rădăcinile voastre. La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni!”

Sărbătoarea Zilei Românilor de Pretutindeni nu este una fixă. Aceasta se marchează mereu în ultima duminică a lunii mai, spre deosebire de formatul inițial din 2007, când era fixată pe 30 noiembrie.

Instituția coordonatoare este Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), care organizează anual evenimente dedicate acestei zile. cum ar fi festivaluri culturale, conferințe și întâlniri oficiale cu membrii diasporei.

