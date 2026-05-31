Prima pagină » Actualitate » Mesajele transmise de Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan de Rusalii. Ce le-au urat românilor cu ocazia sărbătorii

Mesajele transmise de Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan de Rusalii. Ce le-au urat românilor cu ocazia sărbătorii

Mesajele transmise de Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan de Rusalii. Ce le-au urat românilor cu ocazia sărbătorii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Lideri politici din România au transmis duminică mesaje cu ocazia sărbătorii Rusaliilor, urându-le românilor zile liniștite, sănătate și speranță. Printre cei care au marcat această sărbătoare prin mesaje publice se numără președintele PSD, Sorin Grindeanu, și premierul demis, Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu: „Rusalii binecuvântate”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj scurt cu ocazia Rusaliilor, urându-le românilor să se bucure de această sărbătoare în liniște și pace.

„Rusalii binecuvântate”, a transmis liderul social-democraților.

Ilie Bolojan: „Sărbători cu pace, sănătate și speranță”

Un mesaj similar a fost publicat și de Ilie Bolojan, care le-a urat românilor să petreacă sărbătoarea Rusaliilor alături de cei dragi.

„Rusalii binecuvântate tuturor! Sărbători cu pace, sănătate și speranță”, a transmis acesta.

Mesaj de Rusalii a transmis și europarlamentarul PSD Claudiu Manda, care le-a urat românilor sărbători binecuvântate.

„Vă doresc tuturor sărbători binecuvântate, liniște și bucuria de a petrece aceste zile alături de cei dragi”, a transmis Claudiu Manda.

Călin Georgescu, mesaj de Rusalii despre credință, pace și viitorul României

„Hristos s-a înălțat. Azi este Duminica Rusaliilor. Așa încât să spunem că sărbătoarea Rusaliilor, practic, confirmă evenimentul constituirii Bisericii. Pentru că lucrarea de atunci a Sfântului Duh a înălțat și a construit Biserica. De aceea, unde este Sfântul Duh, acolo este și Biserica. Iar în Biserică, adică a fi, că exiști, cum spunea Petre Țuțea.

Pe de altă parte, experiența lucrării lui Dumnezeu prin Sfântul Duh în ucenicii lui Iisus Hristos, viitorii apostoli, este o minune trăită a Evei. Și, în același timp, vedeți, Sfânta Scriptură este însuflețită de Duhul Sfânt, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru că ea, de la început până la sfârșit, este traversată de un singur cuvânt: iubirea. Adică forma de a fi a lui Dumnezeu.

Și atunci un conducător adevărat de țară, un conducător de glie, ascultă de Dumnezeu, nu de oameni. Și el înțelege atunci că mare este făcătorul de pace. Pentru că pacea de care toți avem nevoie, toată lumea aceasta mică, pentru că Dumnezeu e mare, pacea nu vine decât numai când nu te mai stăpânește nicio patimă”, a transmis Călin Georgescu, de Rusalii.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS De 1 Iunie, Palatul Cotroceni îşi deschide porţile pentru copii. Evenimentul cuprinde de la demonstraţii de dresaj şi pînă la „Bursa ideilor bune”
15:28
De 1 Iunie, Palatul Cotroceni îşi deschide porţile pentru copii. Evenimentul cuprinde de la demonstraţii de dresaj şi pînă la „Bursa ideilor bune”
LOTO Trageri LOTO duminică, 31 mai. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,24 milioane de euro
15:00
Trageri LOTO duminică, 31 mai. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,24 milioane de euro
VIDEO Nicușor Dan, reacție inadecvată la Galați. În vizită la blocul lovit de dronă, s-a pus pe făcut glume pe seama Guvernului Bolojan
14:35
Nicușor Dan, reacție inadecvată la Galați. În vizită la blocul lovit de dronă, s-a pus pe făcut glume pe seama Guvernului Bolojan
FLASH NEWS Nadia Comăneci a fost sărbătorită la Oneşti şi de partenera lui Nicuşor Dan şi cei doi copii ai cuplului prezidenţial
14:25
Nadia Comăneci a fost sărbătorită la Oneşti şi de partenera lui Nicuşor Dan şi cei doi copii ai cuplului prezidenţial
CONTROVERSĂ Cronologia incursiunilor de drone în România. Câte aparate au intrat în spațiul aerian românesc în mandatul ministrului Apărării Radu Miruță. Niciuna nu a fost doborâtă
13:49
Cronologia incursiunilor de drone în România. Câte aparate au intrat în spațiul aerian românesc în mandatul ministrului Apărării Radu Miruță. Niciuna nu a fost doborâtă
FLASH NEWS România ia în calcul şi expulzarea ambasadorului Rusiei, dacă mai cade vreo dronă rusească pe teritoriul nostru. Nicuşor Dan a făcut declaraţia la BBC
13:36
România ia în calcul şi expulzarea ambasadorului Rusiei, dacă mai cade vreo dronă rusească pe teritoriul nostru. Nicuşor Dan a făcut declaraţia la BBC
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
România lui Carol al II-lea, între prudență și amenințarea germană
ENERGIE UE ia în considerare suspendarea plafonării prețului petrolului rusesc din cauza războiului SUA-Iran. Al 21-lea pachet de sancțiuni este pregătit
15:31
UE ia în considerare suspendarea plafonării prețului petrolului rusesc din cauza războiului SUA-Iran. Al 21-lea pachet de sancțiuni este pregătit
MISTER Panică în Statele Unite. Două bubuituri misterioase au alertat comunitățile de pe Coasta de Est. Cu ce explicații vin specialiștii NASA
14:39
Panică în Statele Unite. Două bubuituri misterioase au alertat comunitățile de pe Coasta de Est. Cu ce explicații vin specialiștii NASA
FLASH NEWS Victorie pentru Sorana Cîrstea. Sportiva română s-a calificat în sferturi la Roland Garros
14:26
Victorie pentru Sorana Cîrstea. Sportiva română s-a calificat în sferturi la Roland Garros
INEDIT Cel mai izolat oficiu poștal din lume face angajări. Salariul oferit nu este deloc de neglijat
13:39
Cel mai izolat oficiu poștal din lume face angajări. Salariul oferit nu este deloc de neglijat
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Intervenție brutală a poliției împotriva unei femei însărcinate: Unde a avut loc incidentul controversat și cum se justifică autoritățile
13:31
Intervenție brutală a poliției împotriva unei femei însărcinate: Unde a avut loc incidentul controversat și cum se justifică autoritățile
VIDEO Care este marea iubire a şefului Curţii de Conturi. Eugen Orlando Teodorovici face dezvăluirea într-un lan de rapiţă
12:57
Care este marea iubire a şefului Curţii de Conturi. Eugen Orlando Teodorovici face dezvăluirea într-un lan de rapiţă

Cele mai noi

Trimite acest link pe