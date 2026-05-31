Mesajele transmise de Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan de Rusalii. Ce le-au urat românilor cu ocazia sărbătorii

Lideri politici din România au transmis duminică mesaje cu ocazia sărbătorii Rusaliilor, urându-le românilor zile liniștite, sănătate și speranță. Printre cei care au marcat această sărbătoare prin mesaje publice se numără președintele PSD, Sorin Grindeanu, și premierul demis, Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu: „Rusalii binecuvântate”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj scurt cu ocazia Rusaliilor, urându-le românilor să se bucure de această sărbătoare în liniște și pace.

„Rusalii binecuvântate”, a transmis liderul social-democraților.

Ilie Bolojan: „Sărbători cu pace, sănătate și speranță”

Un mesaj similar a fost publicat și de Ilie Bolojan, care le-a urat românilor să petreacă sărbătoarea Rusaliilor alături de cei dragi.

„Rusalii binecuvântate tuturor! Sărbători cu pace, sănătate și speranță”, a transmis acesta.

Mesaj de Rusalii a transmis și europarlamentarul PSD Claudiu Manda, care le-a urat românilor sărbători binecuvântate.

„Vă doresc tuturor sărbători binecuvântate, liniște și bucuria de a petrece aceste zile alături de cei dragi”, a transmis Claudiu Manda.

Călin Georgescu, mesaj de Rusalii despre credință, pace și viitorul României

„Hristos s-a înălțat. Azi este Duminica Rusaliilor. Așa încât să spunem că sărbătoarea Rusaliilor, practic, confirmă evenimentul constituirii Bisericii. Pentru că lucrarea de atunci a Sfântului Duh a înălțat și a construit Biserica. De aceea, unde este Sfântul Duh, acolo este și Biserica. Iar în Biserică, adică a fi, că exiști, cum spunea Petre Țuțea.

Pe de altă parte, experiența lucrării lui Dumnezeu prin Sfântul Duh în ucenicii lui Iisus Hristos, viitorii apostoli, este o minune trăită a Evei. Și, în același timp, vedeți, Sfânta Scriptură este însuflețită de Duhul Sfânt, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru că ea, de la început până la sfârșit, este traversată de un singur cuvânt: iubirea. Adică forma de a fi a lui Dumnezeu.

Și atunci un conducător adevărat de țară, un conducător de glie, ascultă de Dumnezeu, nu de oameni. Și el înțelege atunci că mare este făcătorul de pace. Pentru că pacea de care toți avem nevoie, toată lumea aceasta mică, pentru că Dumnezeu e mare, pacea nu vine decât numai când nu te mai stăpânește nicio patimă”, a transmis Călin Georgescu, de Rusalii.