Prima pagină » Magazin » Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari

Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari

Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari
Galerie Foto 47
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Producătorul unei creme pentru „organele genitale bărbătești” îl acuză pe actorul Brad Pitt că „i-a furat” numele companiei, pentru a-l folosi la propriile produse de îngrijire a pielii.

Beau D., o companie din Malibu, a lansat în 2020 o cremă denumită „D. Cream”, scrie pagesix.com.

Firma dă acum în judecată compania Beau Domaine, deținută de celebrul Brad Pitt.

Marca franțuzească a lui Pitt a fost lansată discret în 2022 în parteneriat cu o familie de vinari, adăugând chiar și produse de îngrijire a pielii pe bază de struguri Grenache, Syrah și Mourvedre, combinate cu molecule molecule anti-îmbătrânire.

Pitt deține o viță de vie în Franța, Chateau Miraval, care a reprezentat „mărul discordiei” în procesul cu fosta soție, Angelina Jolie.

Dar Pitt a redenumit compania, anul trecut: De la „Le Domaine”, brandul a devenit „Beau Domaine”.

Ce daune ar trebui să plătească Brad Pitt

Acela a fost momentul în care Beau D., compania creată de un fost angajat de la Men’s Vogue și Teen Vogue, a încercat de trei ori să ajungă la o înțelegere privată, înainte să îl dea în judecată pe Pitt pentru denumire de origine falsă și concurență neloială de drept comun în temeiul Codului Afacerilor și Profesiilor din California.

Producătorii cremei D. Cream de 56 de dolari cer daune de 75.000 de dolari și îi cer lui Pitt să nu mai folosească numele Beau Domaine.

Compania susține că „crema pentru bărbăție” „pune putere în pachet”.

Fondatorul Brandon Palas spune că, „dincolo de proprietățile afrodisiace, produsul cu colagen încetinește procesul de îmbătrânire.”

Deocamdată, starul din filmul „F1” nu a comentat public acuzațiile aduse de compania din spatele produsului „D. Cream”.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Cel mai izolat oficiu poștal din lume face angajări. Salariul oferit nu este deloc de neglijat
13:39
Cel mai izolat oficiu poștal din lume face angajări. Salariul oferit nu este deloc de neglijat
TURISM Psihologii spun că oamenii care suferă de anxietate în concediu nu sunt slabi, ci ascund o problemă des întâlnită
07:00
Psihologii spun că oamenii care suferă de anxietate în concediu nu sunt slabi, ci ascund o problemă des întâlnită
FOTO Singurul oraș din România construit în interiorul unui crater vulcanic. Are un lac care își schimbă culoarea în funcție de temperatură
07:00
Singurul oraș din România construit în interiorul unui crater vulcanic. Are un lac care își schimbă culoarea în funcție de temperatură
UTILE Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
20:04
Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
GALERIE FOTO Povestea tigrului care a mâncat 436 de oameni în Nepal și India. Un singur vânător i-a venit de hac
15:58
Povestea tigrului care a mâncat 436 de oameni în Nepal și India. Un singur vânător i-a venit de hac
DESCOPERIRI Arheologii au descoperit o megastructură veche de 6.000 de ani în România. Misterul construcției din anii 4.000-3.900 î.Hr
13:12, 30 May 2026
Arheologii au descoperit o megastructură veche de 6.000 de ani în România. Misterul construcției din anii 4.000-3.900 î.Hr
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Cum să alegi roșiile dulci și zemoase din piață. Trucuri simple de care trebuie să ții cont pentru un gust autentic
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
De ce Internetul ne face să credem că știm mai multe decât știm în realitate
FLASH NEWS SUA prelungesc, pentru a șasea oară, termenul-limită pentru achiziția activelor globale ale Lukoil. Cât timp mai au la dispoziție giganții din energie
17:13
SUA prelungesc, pentru a șasea oară, termenul-limită pentru achiziția activelor globale ale Lukoil. Cât timp mai au la dispoziție giganții din energie
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii
17:03
Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii
CONTROVERSĂ Avertismentul unui spion israelian! După Iran, urmează noi războaie împotriva Turciei și Egiptului: “E mai rău pentru că sunt în NATO“
16:16
Avertismentul unui spion israelian! După Iran, urmează noi războaie împotriva Turciei și Egiptului: “E mai rău pentru că sunt în NATO“
DEZVĂLUIRI Baza secretă de lansare a rachetelor balistice Oreșnik din Belarus, divulgată de activiști din opoziția anti-Lukașenko
16:15
Baza secretă de lansare a rachetelor balistice Oreșnik din Belarus, divulgată de activiști din opoziția anti-Lukașenko
FLASH NEWS Ce le transmite Ilie Bolojan celor aproape 6 milioane de români care trăiesc peste graniţe, de Ziua Românilor de Pretutindeni
16:08
Ce le transmite Ilie Bolojan celor aproape 6 milioane de români care trăiesc peste graniţe, de Ziua Românilor de Pretutindeni
INEDIT La 50 de ani de la performanţa care a schimbat istoria gimnasticii mondiale, „Zeiţa de la Montreal” a revenit acasă, la Oneşti. Cum a fost sărbătorită Nadia Comăneci
15:55
La 50 de ani de la performanţa care a schimbat istoria gimnasticii mondiale, „Zeiţa de la Montreal” a revenit acasă, la Oneşti. Cum a fost sărbătorită Nadia Comăneci

Cele mai noi

Trimite acest link pe