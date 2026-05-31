Producătorul unei creme pentru „organele genitale bărbătești” îl acuză pe actorul Brad Pitt că „i-a furat” numele companiei, pentru a-l folosi la propriile produse de îngrijire a pielii.

Beau D., o companie din Malibu, a lansat în 2020 o cremă denumită „D. Cream”, scrie pagesix.com.

Firma dă acum în judecată compania Beau Domaine, deținută de celebrul Brad Pitt.

Marca franțuzească a lui Pitt a fost lansată discret în 2022 în parteneriat cu o familie de vinari, adăugând chiar și produse de îngrijire a pielii pe bază de struguri Grenache, Syrah și Mourvedre, combinate cu molecule molecule anti-îmbătrânire.

Pitt deține o viță de vie în Franța, Chateau Miraval, care a reprezentat „mărul discordiei” în procesul cu fosta soție, Angelina Jolie.

Dar Pitt a redenumit compania, anul trecut: De la „Le Domaine”, brandul a devenit „Beau Domaine”.

Ce daune ar trebui să plătească Brad Pitt

Acela a fost momentul în care Beau D., compania creată de un fost angajat de la Men’s Vogue și Teen Vogue, a încercat de trei ori să ajungă la o înțelegere privată, înainte să îl dea în judecată pe Pitt pentru denumire de origine falsă și concurență neloială de drept comun în temeiul Codului Afacerilor și Profesiilor din California.

Producătorii cremei D. Cream de 56 de dolari cer daune de 75.000 de dolari și îi cer lui Pitt să nu mai folosească numele Beau Domaine.

Compania susține că „crema pentru bărbăție” „pune putere în pachet”.

Fondatorul Brandon Palas spune că, „dincolo de proprietățile afrodisiace, produsul cu colagen încetinește procesul de îmbătrânire.”

Deocamdată, starul din filmul „F1” nu a comentat public acuzațiile aduse de compania din spatele produsului „D. Cream”.

