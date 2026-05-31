Victorie pentru Sorana Cîrstea. Sportiva română s-a calificat în sferturi la Roland Garros

Ruxandra Radulescu
Tenismena Sorana Cîrstea a obținut calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Paris. Românca a învins-o  pe sportiva chineză Xiyu Wang, cu scorul 6-3, 7-6, într-o partidă disputată pe arena Suzanne-Lenglen.

Pentru Sorana Cîrstea este a doua oară când ajunge în faza sferturilor de finală la Roland Garros, după performanța obținută în anul 2009.

În turul al treilea al competiției de la Paris, românca a învins-o pe argentinianca Solana Sierra fără să piardă niciun game, meciul încheindu-se cu scorul de 6-0, 6-0.

Sorana Cîrstea se află, la acest moment, pe locul 18 în clasamentul mondial și traversează ultimul sezon din cariera profesionistă. Sportiva a anunțat că se va retrage din activitatea competițională la finalul anului 2026.

