Căderea dronei ruseşti pe blocul din Galaţi a suprins România cu un guvern demis, aflat în interimat. Situaţie care l-a amuzat pe preşedintele Nicuşor Dan, atunci când a fost întrebat de presă dacă incidentul de securitate nu ar fi trebuit să fie urmat de o demisie a celor responsabili.

Pe 21 mai, a avut loc la Cotroceni o nouă rundă de consultări între Administraţia Prezidenţială şi grupurile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, după demiterea prin moţiune de cenzură, pe 5 mai, a lui Ilie Bolojan.

„Reporter: În Letonia, într-un caz similar, guvernul a plecat. În România, ce se va întâmpla? Nicuşor Dan: (Se gândeşte, apoi izbucneşte în râs şi răspunde) A plecat acum o lună”, a răspuns amuzat preşedintele ţării, la gândul că guvernul nu mai are cum să răspundă cu demisia pentru situaţia de faţă pe motiv că a fost deja demis.

Nicuşor Dan ar fi trebuit deja să desemneze un premier până în acest moment, însă, cum n-a făcut-o, România este condusă de un executiv aflat în interimat.

