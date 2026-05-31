Baza secretă de lansare a rachetelor balistice Oreșnik din Belarus, divulgată de activiști din opoziția anti-Lukașenko

Oreșnik este o rachetă balistică de rază intermediară fabricată de Rusia din 2024 și care poate depăși 10 Mach. Este considerată arma convențională cea mai devastatoare a Rusiei după armele nucleare. A fost folosită de trei ori în războiul cu Ucraina.

Activiști din opoziția din Belarus au dezvăluit însă că trupele ruse au staționat o instalație cu rachete Oreșnik într-o bază aeriană abandonată din regiunea Mogilev.

Instalația este la 4 km de frontiera rusă, potrivit Militarnyi. Elemente ale rachetelor balisitice de rază intermediară au fost amplasate în aerodromul Krychau-6.

Surse din opoziție susțin că un tren militar a sosit în zona aerodromului între 20 decembrie și 29 decembrie, destinațoa sa fiind stația Krychau I a diviziei Mogilev a Căilor Ferate Belaruse.

Alegerea stației nu a fost întâmplătoare, Krychau I fiind cea mai apropiată gară de bază, potrivit RBC-Ukraine.

Și serviciile secrete americane din SUA consideră că Rusia a ascuns rachete Oreșnik în aerodromul din Belarus, sistemul de lansare fiind operat exclusiv de către militari ruși.

Personalul militar din Belarus nu are permisiunea să acceseze sau să opereze sistemul de rachete balistice rusești Oreșnik și asigură doar securitatea perimetrului și sprijinul logistic.

Sursa Foto: Forțele militare ale Federaței Ruse

