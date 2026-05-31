Panică în Statele Unite. Două bubuituri misterioase au alertat comunitățile de pe Coasta de Est. Cu ce explicații vin specialiștii NASA

Melania Agiu
De două ori în această săptămână, locuitorii de pe Coasta de Est a Statelor Unite au fost surprinși de bubuituri care le-au zguduit ferestrele și casele. Potrivit NASA, cel mai recent zgomot asurzitor a fost provocat de o minge de foc care a străbătut cerul deasupra zonei Bostonului sâmbătă, în jurul orei 14:00.

Agenția a declarat că mingea de foc a atins viteze de până la 120.000 km/h în timp ce era atrasă în atmosfera Pământului. La 64 km deasupra graniței dintre Massachusetts și New Hampshire, meteoritul s-a fragmentat, scrie The New York Times.

Energia eliberată în momentul în care roca s-a fragmentat a fost echivalentă cu aproximativ 300 de tone de TNT, ceea ce explică zgomotele puternice, a declarat NASA, precizând că evenimentul nu a făcut parte dintr-o ploaie de meteoriți.

Înainte să se ofere o explicație, locuitorii din zona metropolitană Boston și din Rhode Island au început să speculeze pe rețelele de socializare o serie de cauze posibile, printre care un atac nuclear sau chiar o invazie extraterestră.

Rich Sauro, din Medfield, Massachusetts, la aproximativ 65 de kilometri vest de Boston, stătea întins în dormitorul său de la etajul al doilea. Jaluzelele erau trase. Începuse să adoarmă. Atunci a auzit ceva ce nu mai auzise niciodată.

„Am crezut că o mașină a lovit casa mea”, a spus el. „Am deschis jaluzelele de la fereastră și m-am uitat afară.”

Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a procedat la fel ca mulți alții din regiune: a sunat la poliție.

Departamentul de Poliție din Boston primise apeluri din tot statul, iar agenții fuseseră trimiși în zona Brighton, Massachusetts, situată la aproximativ 16 kilometri de centrul orașului Boston.

Sauro și-a luat fiul și cei doi s-au aventurat prin cartier, așteptându-se să găsească o scenă îngrozitoare. Dar nu au întâlnit nimic deosebit.

Deoarece sâmbătă cerul era înnorat deasupra Bostonului, este posibil ca locuitorii să nu fi avut o vedere clară asupra rocii în flăcări, a declarat Carl W. Hergenrother, directorul executiv al American Meteor Society.

Al doilea incident într-o săptămână

Misterul a fost alimentat în parte de momentul în care s-a produs. Tot săptămâna aceasta, o altă bubuitură i-a speriat pe americani.

Joi, la aproximativ 1.600 de kilometri sud de Boston, locuitorii din Carolina de Sud au rămas nedumeriți după ce un zgomot asurzitor i-a surprins în jurul orei locale 17:30.

Sute de persoane au declarat că au auzit un zgomot puternic venind din cer. Nu s-au înregistrat cazuri de răniți sau decese. Pe rețelele de socializare, unii au comparat sunetul cu cel al unei bombe. Alții au spus că le-au tremurat camerele.

Autoritățile locale din comitatul Richland, Carolina de Sud, nu au oferit imediat o explicație. NASA a confirmat ulterior că zgomotele puternice auzite în stat nu au fost cauzate de un meteorit sau de o minge de foc, dar nu a exclus posibilitatea ca acestea să fi fost provocate de căderea unor resturi spațiale sau a unor sateliți.

Hergenrother, directorul executiv al American Meteor Society, a declarat că au circulat relatări despre bila observată sâmbătă în nord-est, de la Quebec, prin toată regiunea New England și până în Maryland.

Asteroidul și Pământul s-au intersectat, a spus el. Astfel de evenimente au loc deasupra teritoriului continental al Statelor Unite de aproximativ șase ori pe an, a spus el.

În general, rocile spațiale care se prăbușesc pe Pământ nu provoacă răni sau decese, a mai explicat specialistul. Iar atunci când aterizează, rocile nu se acoperă de aburi, așa cum sunt uneori descrise în mass-media că ar face-o meteoriții căzuți.

„Nu este ca în filme, unde rămâne o gaură mare, știi tu, din care iese abur, în pământ”, a spus el. „Pur și simplu, ieși afară și vezi o rocă neagră pe pământ, acolo unde nu ar trebui să fie.”

 

