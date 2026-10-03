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Nicușor Dan și Georgia Meloni au inițiat o scrisoare, semnată de 17 state membre, către conducerea UE pentru menținerea agriculturii ca obiectiv central în următorul buget european

Luiza Dobrescu
Nicușor Dan și Georgia Meloni au inițiat o scrisoare, semnată de 17 state membre, către conducerea UE pentru menținerea agriculturii ca obiectiv central în următorul buget european
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Preşedintele României, Nicuşor Dan, anunţă sâmbătă că, împreună cu premierul Italiei, Georgia Meloni, au reuşit să menţină concentrată atenţia asupra agriculturii, ca prioritate centrală pentru bugetul european.

„Împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, am reunit 17 state membre UE din Grupul „Prietenilor Coeziunii” în jurul unui obiectiv comun: menținerea agriculturii și a coeziunii ca priorități centrale în următorul exercițiu bugetar european”, scrie preşedintele, pe facebook.

Liderul de la Cotroceni mai scrie că se lucrează la identificarea de noi resurse financiare pentru susţinerea domeniilor de importanţă majoră.

„Astfel, în perspectiva următoarelor etape ale negocierilor privind Cadru Financiar Multianual, am adresat o scrisoare comună Prim-ministrului Irlandez Micheál Martin, în calitate de Președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Ne propunem menținerea nivelului global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, precum și alocarea de resurse suplimentare priorităților de importanță majoră, precum securitatea și apărarea, competitivitatea, conectivitatea, securitatea energetică și reziliența.

În același timp, reafirmăm disponibilitatea de a lucra în mod constructiv la noi resurse proprii, care ar putea atenua presiunea asupra bugetelor naționale.”

 

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