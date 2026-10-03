Nicușor Dan și Georgia Meloni au inițiat o scrisoare, semnată de 17 state membre, către conducerea UE pentru menținerea agriculturii ca obiectiv central în următorul buget european

Preşedintele României, Nicuşor Dan, anunţă sâmbătă că, împreună cu premierul Italiei, Georgia Meloni, au reuşit să menţină concentrată atenţia asupra agriculturii, ca prioritate centrală pentru bugetul european.

„Împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, am reunit 17 state membre UE din Grupul „Prietenilor Coeziunii” în jurul unui obiectiv comun: menținerea agriculturii și a coeziunii ca priorități centrale în următorul exercițiu bugetar european”, scrie preşedintele, pe facebook.

Liderul de la Cotroceni mai scrie că se lucrează la identificarea de noi resurse financiare pentru susţinerea domeniilor de importanţă majoră.