Producătorii chinezi au adus în România mașini electrice la prețuri extrem de ofertante pentru români. Astfel, grupurile auto clasice se confruntă cu o concurență greu de depășit.

Tot mai mulți români cumpără mașini electrice made în China, la prețuri accesibile.

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Mai mult, de la an la an, chinezii vin cu modernizări tehnologice rapide și oferă chiar și încărcare super-rapidă a mașinilor electrice vândute în Europa.

Prețurile analizate de libertatea.ro sunt prezentate cu TVA, dar fără eco-tichetele RABLA, cu excepția cazurilor în care producătorii auto combină propriile promoții cu cele ale statului.

Din clasament au fost excluse cvadriciclurile, care sunt mai ieftine, dar cu o serie de limitări.

LEAPMOTOR T03

Leapmotor T03 este produs de chinezii de la Leapmotor, la care au acțiuni atât grupul Stellantis, proprietarul Peugeot, Citrone și Fiat, cât și grupul chinez de stat FAW.

Modelul mic, de oraș are o capacitate a bateriei de 37,3 kWh și o autonomie de 265 km în regim WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Încărcarea maximă este de 45 kW, iar timpul de încărcare de 30% la 80% este de doar 36 de minute.

Motorul are 95 CP, iar viteza maximă este de 130 km/h.

Leapmotor T03 concurează în clasa mică și are un preț de de pornire de 13.840 euro cu tot cu programul Rabla inclus sau 18.905 euro complet echipată.

DACIA SPRING

Generația veche a Daciei Spring este cea mai accesibilă mașină electrică vândută de constructorul de la Mioveni.

Modelul este produs de către Renault în China, fiind de fapt un model Dongfeng adaptat pentru piața europeană.

Prețul de listă este 20.950 de euro, dar compania derulează o promoție, iar acum prețul de plecare este de 17.121 euro pe site-ul oficial Dacia. Cu toate dotările, prețul este de 17.971 euro.

Spring are o baterie de tipul litiu-fier-fosfat (LFP) de 24,3 kWh.

Mașina vine cu un motor de 100 CP, viteza maximă este de 125 km/h, iar producătorul promite o autonomie de 225 km în regim WLTP, adică standardul global, și de 315 km în oraș.

A doua generație a Daciei Spring, bazată pe Renault Twingo, va fi construită în Slovenia. Prețul va porni de la sub 20.000 de euro.

BYD DOLPHIN SURF

Constructorul chinez BYD vinde în țara noastră cunoscutul Dolphin Surf (Seagull, în alte state).

În România, prețul de pornire pentru Surf este de 19.400 de euro pentru modelul de bază Active, ajunge la 23.200 de euro pentru modelul Boost — cu baterie de 43,2 kWh și încărcare de la 30% la 80% în 22 de minute.

Prețul urcă la 26.300 euro pentru modelul Confort, care aduce o serie de tehnologii precum camera panoramică de 360 grade, încărcare wireless pentru telefon, faruri LED cu pornire automată și sistem audio Apple CarPlay și Android Auto wireless.

MG 4 URBAN

Modelul are un preț de listă cu TVA de 25.410 euro, dar producătorul derulează o campanie, astfel că prețul pornește de la 19.990 euro pentru versiunea cu baterie de 43 kWh.

Versiunea de top are o baterie de 54 kWh și prețul de listă este de 31.002 euro, dar cu tot cu reducere acesta scade la 24.982 euro.

Viteza maximă a lui MG4 Urban este de 160 km/h, iar motorul este unul de 149 CP, pentru varianta cu baterie mică și de 160 CP pentru cea de top.

Autonomia în ciclu combinat oraș-autostradă este estimată la 325 km pentru varianta cu baterie mică și la 405 km pentru cea de top.

Timpul estimat de încărcare la o stație DC de 150 kW de la 10% la 80% este de 28 de minute pentru varianta cu baterie mică și de 30 de minute pentru cea mare.

Compania britanică MG (Morris Garages) a fost deținută cândva de Rover și BMW. Din 2007, MG este parte a grupului chinez SAIC Motor. În prezent, MG este considerat cel mai de succes constructor chinez din Europa.

FORD PUMA GEN-E

Ford Puma Gen-E este construit la Craiova, având un preț de listă de 26.900 de euro în varianta de bază Select și de 28.100 de euro pentru cea de top, Black Edition.

Cu promoția constructorului american, prețul de pornire este însă de 21.800 de euro pentru varianta de bază, incluzând aici și tichetul RABLA, dar și programul RABLA dezvoltat de Ford.

Prețul include sistemul NAVI și ecranul de 12 inci, AC automat, senzori de parcare spate, faruri LED și alte tehnologii.

Varianta Premium are și ea un preț promoțional de 23.000 de euro, cu tot bonusul Ford și tichetele oferite de statul român.

Ambele variante au o capacitate utilizabilă a bateriei 46,8 kWh, iar motorul are 168 cai-putere.

Autonomia promisă în ciclu combinat este de de 419 km în varianta de bază și de 405 km în cea de top.

Viteza maximă este de 160 km/h, iar încărcarea DC este de 100 kW.