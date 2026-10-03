Cât a sărăcit, de fapt, un român în 2026, chiar dacă are același salariu și nu și-a schimbat stilul de viață. Câți bani a pierdut dacă avea economii de 50.000 de lei

Scumpirea facturilor și deprecierea leului pun presiune uriașă pe bugetele românilor în 2026. În timp ce pentru unele servicii se plătesc tarife mai mari, un euro mai scump înseamnă că aceeași sumă economisită în lei valorează mai puțin în moneda europeană.

Câți bani a pierdut un român dacă avea economii de 50.000 de lei

De exemplu, un calcul simplu arată exact ce se întâmplă cu finanțele românilor. Pentru o persoană care avea 50.000 de lei economisiți la începutul anului, deprecierea leului a redus echivalentul în euro al banilor puși deoparte cu aproape 470 de euro.

La începutul lunii ianuarie, la un curs de aproximativ 5,09 lei pentru un euro, suma de 50.000 de lei reprezenta aproximativ 9.822 de euro. Însă, în prezent, lucrurile se schimbă. Pe 2 octombrie 2026, BNR a anunțat un curs de 5,3447 lei/euro, un nou maxim istoric. Astfel, la acest curs, aceiași 50.000 de lei mai reprezintă aproximativ 9.355 de euro. Diferența este de circa 467 de euro, adică aproximativ 4,8% din valoarea inițială exprimată în moneda europeană.

Pentru ca persoana respectivă să mai dețină astăzi echivalentul celor aproximativ 9.822 de euro de la începutul anului, ar avea nevoie de circa 52.500 de lei. Practic, aproximativ 2.500 de lei în plus ar fi necesari doar pentru a reface valoarea în euro a economiilor de la începutul anului.

Chiria s-a majorat fără ca proprietarul să fi crescut prețul

Un alt exemplu care arată cât au sărăcit românii comparativ cu începutul anului este cel al chiriei. Având o chirie de 500 de euro, chiar dacă proprietarul nu a majorat deloc chiria în 2026, raportat la cursul de la începutul anului, cei 500 de euro reprezentau aproximativ 2.545 de lei. Însă, la cursul BNR din 2 octombrie, aceeași sumă înseamnă 2.672 de lei.

Chiria a rămas 500 de euro, însă costul pentru persoana care obține venituri în lei a crescut cu aproximativ 127 de lei pe lună. Dacă diferența de curs s-ar menține timp de un an, impactul ar depăși 1.500 de lei. Și acest lucru se întâmplă fără nicio majorare a prețului făcută de proprietar.

O locuință de 100.000 de euro costă cu peste 25.000 de lei mai mult

Efectul este simțit puternic și de cei care strâng bani pentru achiziționarea unei locuințe. Să presupunem că un apartament costă 100.000 de euro și că proprietarul nu îi schimbă deloc prețul.

La cursul de la începutul anului 100.000 euro × 5,0905 = 509.050 lei. La cursul din 2 octombrie, 100.000 euro × 5,3447 = 534.470 lei. Diferența este de 25.420 de lei. Apartamentul nu s-a scumpit cu niciun euro, însă pentru cumpărătorul care deține lei costul echivalent este cu peste 25.000 de lei mai mare.

Facturi mai mari, fără ca aceastea să se fi scumpit

Creșterea euro se poate vedea și în facturile lunare pentru servicii de telecomunicații. Chiar dacă operatorul nu modifică tariful exprimat în moneda europeană, clientul poate ajunge să achite mai mulți lei de la o lună la alta, exclusiv din cauza cursului valutar.

De exemplu pentru un abonament de telefonie mobilă, de exemplu, care l-a începutul anului costa 10 euro, un român plătea 50,91 de lei, însă, pe 2 octombrie pentru 10 euro se plătesc 53,45 de lei. Așadar, pentru aceeași factură de 10 euro, se plătește acum cu aproximativ 2,54 lei mai mult, adică o creștere de aproape 5%, exclusiv din diferența de curs valutar.